Lo acusan de violar a su hijastra

Un reportero local quedó ayer a disposición de un Tribunal de Control acusado de los delitos de violación y abuso sexual con penalidad agravada presuntamente cometidos en contra de una niña de 11 años de edad.Al periodista Benito C. V., se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de un año para asegurar su presencia a juicio.Contra el sospechoso se ejecutó una orden de aprehensión y ayer fue trasladado a la décima primera sala de los juzgados locales a disposición del juez de Control Alberto Ocón Campos para que una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de género presentara cargos legales en contra de él.La fiscal señaló que esa autoridad inició una investigación en contra de Benito C. V., porque en noviembre del 2016 en el interior de una casa ubicada en la calle Paseo de las Flores del fraccionamiento Valle Verde él violó a la menor –de identidad reservada– cuando se encontraba bajo su cuidado mientras la madre laboraba en la industria maquiladora.La representante social dijo que el detenido le advirtió a la niña que no dijera nada porque de lo contrario le iba a hacer algo a sus hermanitas y a su mamá.También se le acusa de que en diciembre del 2016 en la misma vivienda ejecutó actos sexuales sobre la menor sin intención de llegar a la cópula.La madre de la niña se presentó a interponer la denuncia el pasado 12 de marzo ante el MP. Explicó que dos semanas antes su hija le había confiado que su padrastro Benito la había atacado sexualmente y refirió que inicialmente ella no sabía qué hacer, su primera reacción fue reclamarle a Benito C. V., con quien tenía una relación desde ocho años atrás y una hija biológica.“Desde que le dije, él siempre me ha dicho que trabaja en Televisa que no le van a hacer nada, que si lo llegaran a meter a la cárcel él va a salir y se va a vengar de nosotros. Por eso yo le hice pensar que sí creía en él. Pero el 10 de marzo fui a pedir ayuda a Casa Amiga y ahí me aconsejaron que viniera a poner la denuncia y que no le dijera nada para que no sospechara ya que aún vivía con él”, declaró la madre de la víctima.Además la representación social le tomó declaración a la víctima y esta precisa con detalles los presuntos hechos delictivos; también se recabaron los informes médicos y psicológicos en los que se determinó que si hay indicios de una agresión sexual y una alteración emocional moderada.Ante los señalamientos el reportero decidió guardar silencio y asistido por un abogado privado pidió que su situación jurídica sea resuelta dentro del plazo de la duplicidad del término constitucional, es decir seis días contados a partir de que el MP lo consignó al Tribunal de Control.La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo martes a las 12:30 horas.