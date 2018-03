En el último día para registrar candidaturas, la coalición “Juntos Haremos Historia” presentó a Javier González Mocken como su abanderado a la alcaldía ante la Asamblea Municipal Electoral (AME), la que decidirá en 48 horas si concede o no la candidatura.González Mocken, quien renunció al PRI a finales de enero de este año, fue elegido apenas la noche del jueves como el aspirante de la alianza entre Morena, PES y PT, para ir en los próximos comicios de julio contra otros siete contendientes.Va en fórmula con Jesús José Humberto Zamarrón Herrera, quien es su suplente.Durante el acto en el que entregaron la documentación a la Asamblea, los partidos en cuestión no presentaron todos los documentos incluidos en los requisitos en el momento, por lo que lo hicieron en el transcurso de la tarde y oficialmente los nombres de los aspirantes a regidores en la planilla no se dieron a conocer.“Conmigo no hay sorpresas como las que hemos tenido, la gente sabe que voy a trabajar por la ciudad y por su propio bien”, dijo González Mocken, tras bajar a la planta baja de las instalaciones de la AME, para ofrecer un discurso a los simpatizantes que acudieron al registro.Acompañado de dirigentes de los partidos que conforman la coalición y demás candidatos, dijo ante los medios unas palabras a la candidata del PRI al mismo cargo Adriana Terrazas.“Yo respeto mucho su punto de vista, yo la impulsé en la política y lamento mucho que ella se exprese de esa manera hacia mí”, señaló en relación a las acusaciones de traidor que vertió recientemente la aspirante tricolor, en torno a su renuncia a ese partido.“Yo decidí que mis principios no los cambio y si es necesario cambiar de plataforma ideológica lo hago, porque hay gente que se queda en el partido cambiando sus principios a cambio de un puesto que le puedan dar ahí”, manifestó.A diputados locales, la coalición registró, por el distrito 02, a Yaneth Francis Mendoza, para el 03 no se dio a conocer; el 04 a Ana Estrada; el 05 a Benjamín Carrera; por el 06 a Deyanira Ozaeta Díaz; por el 07 a Gustavo de la Rosa Hickerson; por el 08 a Marisela Sáenz; por el 09 a Misael Máynez, y por el 10 a Leticia Ochoa.Los partidos solicitaron el registro también de Leticia Ortega Máynez como candidata a síndico en este municipio.

