Dormirán en El Chamizal 3 noches para apartar lugar

Algunas familias fronterizas dormirán tres noches en El Chamizal para asegurar un espacio en el parque durante los festejos del Domingo de PascuaEjemplo de ello son los Rodríguez y los Gándara, que acampan desde ayer para apartar lugar.Aarón Gándara, quien acudió desde ayer al parque para quedarse con su familia, dijo que esperan que el clima les permita seguir ahí, ya que la dinámica será turnarse las noches con sus cuñados hasta el domingo.Mencionó que tienen planeado pasar un momento en familia, jugar con sus hijos, esconder los huevos de Pascua y por supuesto “hacer la carnita asada”.Por su parte Susana Rodríguez viene con su familia desde Ahumada para festejar el cumpleaños de su hija y los días santos en El Chamizal.“Venimos de Villa Ahumada especialmente aquí al parque a disfrutar y conocer las cosas bonitas de Juárez, estamos respirando un poco de aire fresco que no podemos encontrar en el interior de la ciudad”, dijo.Para la celebración del Domingo de Pascua, la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) ha dispuesto la participación de 320 elementos que estarán a cargo de la seguridad vial y peatonal en los puntos de recreo que serán utilizados por los fronterizos, informó la vocera de la corporación, Alexandra Solís Medrano.Y mientras llega el día, los agentes instalarán un mayor número de puntos de revisión para detectar a los conductores ebrios, por lo que Tránsito advirtió que los retenes se van a implementar en horarios indistintos y es factible que aumente el número de vialidades donde se instalan estos puntos, se dio a conocer.Esto debido a que los accidentes viales provocados por conductores alcoholizados se han registrado casi por la mañana, como ocurrió el pasado viernes en la avenida Tecnológico y Profesor Alejandro Aguirre Laredo, donde tres vehículos, un Ford Fiesta, una camioneta Chevrolet y una Ford Explorer, estuvieron involucrados y el chofer probable responsable huyó del sitio.Solís Medrano informó que el próximo domingo el personal operativo será distribuido en varios sectores de la ciudad. Solo para el parque El Chamizal la corporación dispuso de 120 elementos que realizarán recorridos por las zonas aledañas.Dijo que mañana sábado a las 22:00 horas dará inicio el operativo de seguridad vial en la avenida Heroico Colegio Militar, el cual tiene como prioridad la seguridad de los peatones.La portavoz precisó que los agentes de Tránsito se apostarán en cruceros de las avenidas y calles Rafael Pérez Serna, Plutarco Elías Calles, Adolfo López Mateos, Costa Rica y 5 de Mayo, así como a la altura de la Megabandera, El Punto y en todas las entradas y salidas de El Chamizal.El Gobierno Municipal dispuso de la instalación de un centro de apoyo a la ciudadanía en El Punto, a un costado del estadio Benito Juárez, donde se brindará atención, apoyo vial y ayuda en caso de extravíos, con personal capacitado.• Llegar con tiempo(a El Chamizal antes de las10 de la mañana)• Utilizar los estacionamientosoficiales establecidos, evitandolos lugares prohibidos y ladoble fila• No apartar lugares,ni pelear por los mismos• No ingerir bebidas alcohólicas• Vigilar a los menores de edad• Caminar por las banquetas ycruzar por las esquinas• Circular a baja velocidad y demanera cordial• Planear vías alternas para llegara su destino• Seguir las indicaciones de losagentes de Tránsito• Parque Extremo• Parque Las Lilas• Parque Borunda• Parque Las Tortugas• Presa Anapra• Miradores del Camino Real• Las Dunas y el lago Ojo de la Casa,en Samalayuca• Balnearios del Valle de Juárez

