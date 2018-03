Vendedores de artículos de segunda mano que se instalan en los mercados populares provocan daños a la red de alumbrado público, al conectarse a los postes de las luminarias, dio a conocer el vocero de la Dirección de Servicios Públicos, David Campos.El problema se presenta principalmente en fraccionamientos del suroriente de la ciudad, donde se instalan los tianguis y no hay control de esta situación, agregó.“Los arbotantes en su base tienen una puertita, que en caso de una variación de voltaje ahí podemos llegar a hacer las revisiones; muchas de las personas que se dedican a la venta de artículos de segunda mano se conectan directamente de ahí, ocasionando que se consuma mucha energía”, explicó.Agregó que esto provoca sobrecalentamiento de cables, balastras, arrancadores y finalmente dejan de funcionar las luminarias.“Desafortunadamente no tenemos pruebas en contra de alguna persona en específico y lo que hemos implementando son medidas de seguridad para evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones, pero encuentran la maña y sigue ocurriendo”, manifestó el funcionario.Dijo que estas afectaciones al alumbrado se registran en toda la ciudad, pero hay áreas donde se presenta con mayor frecuencia, por ejemplo en colonias del suroriente que se ubican alejadas de la mancha urbana.“Muchas veces Seguridad Pública batalla para llegar a aquellas distancias”, mencionó Campos.Explicó que estos daños llegan a afectar a una o varias cuadras aledañas, donde deja de funcionar el alumbrado.Sin embargo, dijo que se no puede estimar el detrimento económico, porque varía, según la infraestructura que se deteriore.“Hay sectores de la ciudad que es muy frecuente y hay otros que sí es causa del alumbrado porque ya es muy añejo y deja de funcionar”, agregó el vocero de Servicios Públicos. (Araly Castañón / El Diario)

