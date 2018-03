Dos hombres fueron detenidos y golpeados por vecinos del fraccionamiento Urbi Villa Bonita luego de que presuntamente violaron a una mujer e intentaron meterse a otra vivienda.Los arrestados son Óscar Favela Calderón y Obed Gaxiola Soto, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.El domingo pasado a las 21:22 horas se recibió una llamada al 911 reportando que dos personas habían sido aseguradas en la calle Atila del citado complejo habitacional. En respuesta se generó el número de folio 3942454 y al lugar fueron enviados cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Al llegar a la vía, los uniformados vieron a un grupo de personas, entre ellas a María Sabina Arreola Soto, quien estaba muy alterada y de forma espontánea les dijo que momentos antes tres hombres habían intentado entrar a su casa marcada con el número 1740 de la calle Atila y ella empezó a gritar por lo que todos los vecinos salieron y a golpes aseguraron a dos de los hombres y un tercero alcanzó a huir.Otra mujer de 30 años se acercó a los elementos para explicar que ella se encontraba en la recámara de su casa doblando ropa cuando escuchó que los perros ladraban y no le tomó importancia pero de repente volteó y ya estaban junto a ella tres hombres. Uno de ellos la aventó a la cama, otro portaba un arma de fuego y se la puso en el pecho mientras un tercero observaba todo.Uno de los agresores se subió arriba de la víctima mientras ella le pedía que se llevaran todo lo que quisieran pero no le hicieran daño. Sin embargo, la súplica no fue escuchada y uno de ellos le tapó la boca con un trapo y quitó la ropa interior a la ofendida para luego imponerle la cópula.Después a la vivienda de la víctima llegaron el esposa y su hija y les narró lo sucedido. El hombre le indicó a la ofendida que en el exterior los vecinos tenían asegurados a dos hombres que habían tratado de entrar a la casa de María Sabina y le pidió que saliera para ver si los reconocía, al hacerlo la mujer indicó que ellos eran los responsables de la agresión sufrida.A las 22:30 horas del domingo se formalizó la aprehensión, así lo explicó una agente del Ministerio Público (MP) ayer en una audiencia judicial presidida por el juez de Control Rafael Rosado Arcudia.Los abogados defensores de Calderón y Gaxiola le dijeron al Tribunal que no tenían ningún argumento a favor de sus representados únicamente solicitaron a la representante social que precisara quién fue la persona que violó a la víctima y quien estuvo observando. La fiscal respondió que el Obed Gaxiola atacó sexualmente a la mujer y Calderón brindó vigilancia.

