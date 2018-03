Rarámuris viven la Semana Santa

La comunidad rarámuri inició ayer su propia celebración para conmemorar los últimos días de la Semana Santa, con sus características danzas y hasta encuentros de lucha cuerpo a cuerpo.Alrededor de 15 fariseos (danzantes) se reunieron ayer después de mediodía en la explanada del parque de la colonia Tarahumara ubicado en las calles Arroyo del Arenal y Tolcayuca, en el poniente de la ciudad, en honor a la muerte de Jesucristo, a quien identifican como Tata nuru ame.José Manuel Siso, habitante de la comunidad tarahumara, explicó que desde ayer y hasta el sábado no pueden ingerir alimento, únicamente bebida, pues el jueves danzan hasta medianoche y hoy viernes hasta la mañana del sábado.Mientras los hombres “pintos” danzan bajo los rayos del sol con movimientos que simulan una cruz en el piso, similar a los matachines, mujeres y niños permanecen en la zona para observarlos y formar parte de esta ceremonia.Comentó que quienes aspiren a ser fariseos únicamente deben conseguir la indumentaria, que consta de un cinto con diferentes bordados (puraca), calzón de manta (tagora), huaraches y penacho, además debe pintarse el cuerpo con cal, símbolo del grupo.Entre ellos mismos se auxilian para lucir en sus cuerpos pequeñas manchas de color blanco. Unos utilizan sus propios dedos como pinceles para que sus compañeros adquieran esa extraña apariencia ante los ojos de los visitantes.La conmemoración incluye también comida con platillos como chile colorado con nopales, frijoles y huevo con cebolla, ya que respetan la tradición de no comer carne.José Manuel destacó que el domingo temprano los fariseos y los soldados se reunirán para luchar por tesgüino, bebida fermentada de maíz.Jon Rambo, de 44 años, quien vive en la comunidad rarámuri de Juárez desde hace 20 años, dijo que desde que se erigió la colonia, la tradición ‘que viene de la Sierra’ siempre ha permanecido y no se puede terminar.“Nos pintamos porque es Semana Santa, ya cuando bailamos matachín no nos pintamos”. Agregó que esta semana simboliza para ellos la muerte de Cristo, por lo que hacen una procesión a la que acude toda su comunidad.Margarita Nava Galindo comentó que para finalizar las actividades se celebra una misa y con esto cada quien puede ir a su casa.

