Piden precaución en manejo de alimentos del mar

El consumo de pescados y mariscos en mal estado es una de las principales causas de atención en las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, por lo que médicos piden precaución en el manejo de estos alimentos.Rosa Iselda Yáñez Neri, coordinadora de Programas de Nutrición de la División de Promoción a la Salud en el Primer Nivel de Atención, realizó una serie de recomendaciones para la ingesta de estos productos que pueden llegar a causar enfermedades y complicaciones severas si se omiten los cuidados necesarios.La especialista dijo que la medida más importante es adquirirlos el mismo día en que serán preparados, pero, si eso no es posible, deben refrigerarse o congelarse para evitar que se descompongan.Yáñez Neri advirtió que debe revisarse la fecha de caducidad de los productos enlatados, así como asegurarse de que no tengan abolladuras o aparezcan inflados, lo que es indicativo de que están en proceso de descomposición.Entre los síntomas que indican un cuadro de intoxicación con estos alimentos o de enfermedades gastrointestinales destacan vómito, diarrea, dolor abdominal y erupciones cutáneas, señaló.Paralelamente, en vísperas de los días de asueto y celebración relativos a la Iglesia, el IMSS informó que en estas fechas inhábiles suele incrementarse el número de pacientes que sufren accidentes como producto del consumo excesivo de alcohol.Ismael Rodríguez Chávez, coordinador auxiliar de Salud Pública del IMSS en Ciudad Juárez, dio a conocer que los hospitales reciben a más personas que requieren cuidados médicos y atención a sus lesiones.“El alcohol ocasiona que las personas tengan reflejos más lentos y percepción diferente de la realidad; por eso, en ocasiones, pierden el miedo, se desinhiben, no tienen precaución al realizar las cosas, se exceden en los límites de velocidad al conducir una unidad e incluso pueden perder el control de sí mismos”, advirtió.

