Ciudadanos se surten de medicinas por Facebook

Medicamentos más solicitados:

• Valsartán

• Losartán

• Betametasona

• Biperideno

• Butilhioscina

• Diclofenaco

• Naproxeno

• Salbutamol

• Tramadol

• Levotiroxina

• Fenobarbital

• Amlodipino

Chihuahua– Los ciudadanos interesados en ayudar a los demás se han convertido en la única solución para los enfermos que requieren medicamentos y no tienen acceso a ellos debido a que las instituciones de salud no los tienen y por el alto costo que significa comprarlos en una farmacia particular.Leticia Andujo Rodríguez señala que hace 5 años inició con un proyecto denominado “Cadena de favores”, cuyo único fin es ayudar, en diferentes aspectos, al que menos tiene. Sin embargo, es en el área de la salud donde la demanda se ha concentrado y a pesar de no ser una asociación civil ni recibir apoyo de ninguna instancia oficial, han logrado entregar hasta 7 cajas de medicamentos –diversos— cada fin de semana.“No somos una asociación ni pertenecemos al gobierno porque con el tiempo me he dado cuenta de que la misma gente hace conciencia de los problemas de los demás y ayuda. Lo único que nos interesa es eso. No recibimos dinero de nadie, no vendemos ni cambiamos medicamentos, los conseguimos para la gente y con el agradecimiento de quienes los reciben nos quedamos”, asegura.Actualmente, cada medicina que se entrega a los beneficiarios se hace mediante receta médica, por lo que es común encontrar derechohabientes de todas las instituciones de salud, así como población abierta.“La gente que acude con nosotros es población abierta, pero también llegan con recetas del Seguro Social, Issste, Seguro Popular, Hospital General, Ichisal, Centro de Salud y hasta del Hospital Ángeles. Eso puede constatarse los días en que se hacen las entregas. Hay derechohabientes de todas las instituciones de salud, a quienes no les dan los medicamentos que requieren”, indica.Los medicamentos que más piden son los antihipertensivos, aunque también aquéllos que se incluyen en el tratamiento contra el cáncer, en padecimientos psiquiátricos, en niños con necesidades especiales, analgésicos, anticonvulsivos, etcétera.