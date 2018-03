Aplazan reunión para la concesión de alumbrado público

Las empresas que participan en la licitación para la concesión del servicio de alumbrado público hicieron 100 preguntas al Comité de Adquisiciones, por ello la reunión de aclaraciones se difirió nuevamente para el 11 de abril a las 12:00 horas.Además porque los integrantes del Comité Ampliado desconocen la información del proyecto, y el lunes habrá una reunión con ellos para que estén enterados, anunció el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.En la junta de aclaraciones del miércoles pasado, el funcionario dio a conocer la nueva fecha.Al final de la sesión el oficial mayor fue abordado por el presidente y el director de la agrupación “Plan Estratégico de Juárez” para preguntar cuál era la función de la agrupación en el Comité Ampliado y también para decirle que no tienen la información del proyecto.“No hay información para poder dar respuesta a los que están participando”, dijo Sergio Meza, director de la asociación.Ortega Aguilar aseguró que el lunes se entregarán a los integrantes del Comité Ampliado las nuevas bases de la licitación y se responderá a sus preguntas, y hasta que se aclaren las dudas de ellos, se procederá a realizar la junta de aclaraciones con las empresas participantes.“Es probable que el 11 de abril cuando demos respuestas a las aclaraciones de los participantes se generen otras más, y si se generan otras más vamos a decidir en consenso otra fecha, y hasta que queden aclaradas las dudas seguimos con el proceso”, aseguró el oficial mayor.Las empresas que hicieron preguntas, son Teletec de México, Industrias Sola Basic, Lámparas Ahorradoras de Estado Sólido y NL Technologies, se informó.“Hicieron cerca de 25 preguntas cada uno, a la mejor algunas que se repiten y podemos responder muy fácil, pero hay otras muy específicas”, expuso Ortega.Agregó que en la siguiente junta estará presente personal de la Dirección de Servicios Públicos y los integrantes del Comité Ampliado para contestar las aclaraciones de los concursantes en la licitación.El director de la asociación, Sergio Meza de Anda, que forma parte del Comité Ampliado, declaró que si el lunes no se aclaran sus dudas se saldrán del proceso.La agrupación envió el 15 de marzo una serie de preguntas al Municipio acerca del proyecto.“No hay información, ha habido modificaciones a las bases de la licitación, seguimos sin contar con esa información, falta que haya reuniones del Comité de Adquisiciones para discutir esas bases y muchas dudas que tenemos sobre el estudio y sobre lo que se ha realizado y no han sido resueltas”, manifestó Meza.“Estamos esperando esa información que es clave, porque lo que nosotros tenemos son muchas dudas por la falta de información y por las lagunas que hay, entonces no podemos pensar que un proyecto de más de mil millones de pesos pueda tomarse tan a la ligera”, agregó.Aseguró que la agrupación no está en contra del proyecto de iluminación, lo que buscan es que se haga de manera diferente a como se han llevado a cabo proyectos anteriores.“Tenemos el Plan de Movilidad, el otro proyecto de Intelliswitch, el Camino Real, Riberas del Bravo; tenemos infinidad de proyectos que se han hecho a la ligera, ocultando información, y no queremos que esto vuelva a suceder”, mencionó.A la primera reunión de aclaraciones, que se realizó el 15 de marzo, se presentaron como integrantes del Comité Ampliado, el director de la asociación Plan Estratégico de Juárez, el presidente del Colegio de Ingenieros, Mecánicos Electricistas del Estado de Chihuahua, Rodolfo Tejada y Rafael Woo Chew de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

