Los tres hombres que el fin de semana pasado presuntamente incurrieron en el delito de extorsión ayer quedaron a disposición de un Tribunal de Control, autoridad que consideró legal la detención tras haber escuchado que la víctima se presentó a denunciar que le exigían 50 mil pesos para no causarle un daño a él y a su familia y después de conocer los actos de investigación que llevaron a la aprehensión de estas personas.Los acusados son Sader Calleros Alemán y los hermanos Gualberto y Luis Noé González Gutiérrez.“Qué onda Rafa, tenemos dos meses y medio vigilándote. Sabemos en dónde trabajas, en qué te mueves, a qué hora sales, a qué hora entras. Sé a qué escuela van tus hijos y tu hija. Necesito que me marques a las 4 en punto a este número 656 480-47-58. Si tú piensas que estamos jugando pendejo y no me marcas voy a ir por tu familia”, este es parte del mensaje que la víctima recibió el pasado 23 de marzo en su casa.La misiva llegó en un sobre cerrado que presuntamente llevó Calleros Alemán.Además de denunciar, el afectado se comunicó al número telefónico pero la llamada entró directo a buzón. El mismo día la víctima recibió varias llamadas y hubo una negociación, se pactó la entrega de 30 mil pesos en tres depósitos de 10 mil pesos cada uno.El 25 de marzo afectado depositó en una tienda de conveniencia 20 pesos a cada tarjeta, a los números 4766841035233892, 4766841040351192 y 4766840857770392. Al parecer los ahora detenidos engañaron a dos personas para que habilitaran esos números de tarjeta.El denunciante solicitó a los agentes ministeriales que iban a implementar el operativo entregar más dinero por si algo salía mal, por lo que les dijo a los extorsionadores que no había podido hacer el depósito y estos le dieron la instrucción de que metiera el dinero en una bolsa de plástico y lo llevara a la avenida Talamás Camandari.Entonces se implementó el operativo por parte de elementos de la Policía Ministerial Investigadora (PMI) adscritos a la Unidad Antiextorsión y la víctima siguió las instrucciones. Fue guiado hasta el cruce de las calles Prolongación Oriente XXI y Montes de Aragón en el fraccionamiento Urbi Villa del Cedro.A ese lugar, alrededor de las 14:07 horas, presuntamente llegaron los ahora detenidos para recoger el efectivo, que ascendía a 10 mil pesos, a bordo de una Izusu Rodeo modelo 2000 con placas OKZ-556 del estado de Oklahoma.Los ministeriales esperaron a que los tres hombres recogieran el dinero, los siguieron y en las calles Paseo de los Altes y Sierra de Asparan los detuvieron.Ayer el juez de Control, Alberto Ocón Campos, declaró legal la detención; permitió que una agente del MP les formulara cargos legales y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

