Integrantes de Organizaciones Sociales y Asociaciones Civiles, dieron a conocer ayer la creación de la Alianza Democrática del Pueblo. Ente que buscará representar y dar solución a las necesidades de la ciudadanía, así como combatir a la corrupción e impunidad.Socorro Arredondo, vocera de la Alianza, destacó que se buscará que los planteamientos sean atendidos y resueltos por las autoridades respectivas; además puntualizó que entre las demandas sociales se encuentran: agua, luz, predial, vivienda, regularización vehicular y derechos humanos.“Esto surge del cansancio, de la desesperación, de la frustración que sentimos toda la ciudadanía al ir a tocar una dependencia que está cerrada, pero nada más para la gente que realmente lo necesitamos y queremos trabajar para la ciudadanía”, mencionó Jaqueline Barrientos, representante de la comunidad Transexual.“Lo que es Desarrollo Social, de desarrollo no tiene nada y de social mucho menos”, destacó.Por su parte, Napoleón Rosas, integrante de la Alianza, destacó la problemática que tienen en cuanto a transporte en el kilómetro 19, pues el transporte es deficiente y los camiones deteriorados.Explicó que ya han acudido a instancias de Gobierno a hacer la solicitud debidamente y sus peticiones han sido negadas por falta de concesión, y pidió una explicación de por qué se les permite el trabajo sólo a unos cuantos.“Nos encontramos marginados y buscamos el apoyo ante las autoridades y no somos escuchados, no nos pueden arreglar nuestras situaciones y nosotros las queremos arreglar solos y nos ponen una traba”, dijo.El pastor Aarón Quintero, de Pan y Cobijo, expuso que en Anapra son dos mil 600 familias apuntadas por un terreno que se les había aprobado y no ha habido progreso, además de que han solicitado láminas, despensas y becas para las personas necesitadas y no hay respuesta desde hace un año y medio.Mientras que el profesor Conrado Cortes, representante de Maestros en Movimiento, hizo el llamado al gobernador del estado para que cumpla con una minuta establecida y solucione el problema de falta de salario a los docentes que no se les ha basificado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.