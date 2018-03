Buscan jueces definitivos para salas penales y familiares

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado emitió la convocatoria para concursar las salas Cuarta y Quinta de lo Penal así como Primera y Segunda de lo Familiar con sede en Ciudad Juárez, a fin de que sean ocupadas de forma definitiva.Apenas en enero pasado, de forma provisional, se nombró a los titulares de esas salas. En la Cuarta Sala Penal, Carlos Alberto Martínez Beltrán; en la Quinta Sala Penal, Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez; la Primera Sala Familiar, Pedro Valdez Aguirre y la Segunda Sala Familiar, Andrea Margarita Cárdenas.Esos nombramientos son provisionales.En la convocatoria emitida hoy se estable que os requisitos mínimos que deben cubrir los interesados en concursar por la titularidad de una sala son tener al menos 10 años en el ejercicio del Derecho, no mayores de 65 años ni menores de 35, gozar de buena reputación y no haber tenido condena por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, no ser ministro de religión ni haber ocupado alguna secretaría de Estado, diputación federal o local, ni la titularidad del Poder Ejecutivo, haber residido en el Estado durante los últimos cinco años y no estar suspendido, ni destituido o inhabilitado como servidor públicoLos interesados podrán presentar su documentación a partir de hoy y hasta el próximo 9 de abril, someterse a un examen teórico de conocimientos por materia, examen práctico, psicológico y psicométrico.Los abogados que obtengan los mejores promedios integraran la terna que será enviada al Ejecutivo del Estado para que elija a los titulares.

