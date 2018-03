Autoridades de Salud esperan la visita de representantes de un laboratorio particular al Hospital de la Mujer para señalar las deficiencias que presenta esa unidad antes de poder ser certificada.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, dijo que personal del laboratorio Roché visitará el hospital para hacer una exploración.Sin embargo, el funcionario no adelantó la fecha de la inspección, pero aseguró que será sin costo para la Secretaría de Salud.De acuerdo con Valenzuela Zorrilla, este ejercicio permitirá detectar fallas que en un futuro puedan originar que las autoridades federales no certifiquen al Hospital de la Mujer.Señaló que avances importantes en este proceso son que la unidad ya cuenta con un mastógrafo, personal especializado que se encarga de su operación y el hecho de que los expedientes de las pacientes no están en el suelo como, dijo, se encontraban antes.El funcionario afirmó que detalles que todavía están pendientes son, por ejemplo, la adquisición de un acelerador lineal, pero aseguró que ello no será impedimento pues la acreditación podrá darse siempre que exista un convenio con el Centro Estatal de Cancerología (CECAN), que sí cuenta con este equipo.En días pasados, organizaciones de la sociedad civil pidieron a las autoridades de Salud de la Zona Norte apurar la acreditación del Hospital de la Mujer, en virtud de que, señalaron, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte.Una de las asociaciones, Aprocancer, exigió al Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) aclarar públicamente en qué estado se encuentra la certificación para tratar el cáncer de mama en el Hospital de la Mujer.

