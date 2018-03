Reconfortan a los enfermos

Cuando a Mónica Flores le preguntaron si quería ayer ir a misa, ella respondió que no había opción, que tenía que ir.“Estoy muy feliz de estar aquí y me siento en paz”, mencionó la mujer, quien padece esclerosis múltiple y que fue llevada en silla de ruedas hasta el templo por su hermano mayor, Jesús.Él explicó que su hermana siempre ha tenido la enfermedad, pero desde hace poco los síntomas se agravaron y ahora se mantiene en una silla de ruedas, con dificultad para hablar y poca movilidad.Por eso ayer acudieron a la misa para enfermos que se ofició en Catedral con motivo de la Semana Mayor, en la que alrededor de mil fieles fueron ungidos.Otra de las asistentes fue Hortensia García Maese, de 75 años, quien no pudo contener el llanto al expresar lo bello que le parecía estar en la iglesia.“Le pedí por mi salud y la salud de mis hijos. Este es el primer año que vengo especialmente a esta misa y es algo hermoso. Me ha dolido la columna y la pierna, dicen que es reuma ciática y me duele mucho, ya tengo varios meses así, es un dolor horrible y no se lo deseo a nadie”, expresó la mujer.La misa fue oficiada por el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, quien expresó que lo importante es reconfortar a quienes padecen.“Son los más débiles y necesitados, los enfermos, fue una gran cantidad de fieles, han recibido la oración y la imposición de manos, he visto en ellos una fe muy grande”, dijo.Hoy es Jueves Santo, por lo que el obispo invitó a la gente a acercarse a la iglesia y vivir estos días en familia.“El llamado es toda la vida, pero ahora especialmente. Son días de descanso bien merecido, pero hay tiempo para acercarse a Dios”, dijo.Hoy a las 10 de la mañana es la bendición de los Santos Óleos y a las 6 de la tarde será el lavatorio de pies y bendición de los panes; ambas ceremonias en Catedral.Después a las 8 de la noche se realizará la Vigilia de Oración en Silencio, en la Misión de Guadalupe, para acompañar a Cristo en su agonía; y a las 12 de la noche comenzará la Vigilia de Adoración Nocturna, que culminará hasta las 6 de la mañana, también.Mañana Viernes Santo será la representación del Viacrucis por la mañana y el acto litúrgico por la Pasión de Cristo será a las 5:30 de la tarde.Mientras que el Sábado Santo a las 10 de la mañana se realizará la ceremonia del Solemne Pésame a la Virgen de los Dolores, y a las 7:30 de la noche la Vigilia Pascual.Finalmente, a las 12 del día del Domingo de Pascua, que es el primero de abril, el obispo oficiará misa y dará la Bendición Papal. El lunes por la tarde será la celebración de los matrimonios colectivos, en donde 35 parejas contraerán nupcias por la ley de la Iglesia.En Catedral:Hoy• Bendición de los Santos Óleos, 10 am• Lavatorio de pies y bendición de los panes, 6 pm• Vigilia de Oración en Silencio, 8 pm (Misión de Guadalupe)• Vigilia de AdoraciónNocturna, 12 de la nocheViernes Santo• Representación del Viacrucis• Acto litúrgico por la Pasión de Cristo, 5:30 pmSábado Santo• Pésame a la Virgen, 10 am• Vigilia Pascual, 7:30 pmDomingo de Pascua• Misa y bendición papal, 12 del día

