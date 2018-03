¿A dónde viajan los fronterizos?

Torreón, Durango y Chihuahua, a la par con playas como Cancún, Mazatlán y Puerto Vallarta, son de los principales lugares que eligieron los juarenses para pasar el asueto de Semana Santa.Trabajadores de la Central Camionera informaron ayer que este año la demanda de boletos en estas vacaciones ha crecido en comparación con el mismo lapso del año pasado.“Al menos unas mil 300 personas más han viajado con nosotros este año”, dijo Irving, empleado de la transportadora Ómnibus de México.Ésta en especial reportaba que sus viajes hacia Durango; Fresnillo, Zacatecas; Torreón, Ciudad de México y Chihuahua, estaban ya sin espacio.“Tuvimos preventas el día 16, y desde el viernes de la semana pasada, hasta hoy han estado comprando. Ya quedan muy pocos asientos, y eso que pusimos corridas extras”, dijo.Mencionó que lo anterior es típico debido a que durante las vacaciones, los descuentos a estudiantes y maestros son del 50 al 25 por ciento, respectivamente. Y 50 por ciento para adultos mayores.“Aquí por ejemplo vendemos también boletos para Viva Aerobús, y esos no se han vendido”, dijo.Aunque se han valido de corridas extras para poder sufragar la demanda, indicaron que todo ha transcurrido en orden, en gran medida por la previsión de los viajeros que en su mayoría han apartado sus lugares con anticipación.En cuanto a agencias de viaje y una aerolínea, entre los destinos preferidos figuran los estados de Querétaro y Durango, y en cuanto a playas Cancún, Puerto Vallarta y Mazatlán, lugares a donde se compraron paquetes con anticipación, se detalló.Desde diciembre algunos de los interesados comenzaron a dar adelantos para salir en estas fechas, comentaron vendedores de agencias de viajes.Por tipo de traslado la vía aérea es la más requerida por los viajeros.Jorge Ruiz, director regional noroeste de la aerolínea TAR, comentó que los vuelos con más reservaciones para esta semana fueron Culiacán, Durango y Querétaro y Mazatlán.Por su parte, Antonio, de Transporte Chihuahuenses, dijo que los destinos turísticos más solicitados se encontraban al interior del estado, y en las playas más cercanas a la región, siendo estas Puerto Vallarta y Mazatlán.“Todo lo que son playas, se batalla para comprar los boletos, México también compra mucha gente. Son los mismos destinos de siempre; la más cercana es Puerto Peñasco, pero no hay directo de Ciudad Juárez, igual se van para allá”, dijo Antonio.Aún con los descuentos que aplican, el gasto a destinos cercanos oscila entre los 5 y los 7 mil pesos, viaje redondo, para familias promedio de cuatro integrantes.Pero para destinos ubicados al centro del país o al sur, son unos 8 mil pesos, sólo la ida, se detalló.“Desde la semana pasada empezamos a vender para estas fechas, y hasta hoy (ayer) es el día fuerte, después se va a calmar”, dijo.Irving señaló que será el lunes cuando se empezará a manifestar el tumulto de viajeros de regreso a esta ciudad. Y la salida de los que vinieron de visita, aunque en menor medida.Ayer Mónica, de 39 años, estaba por abordar junto con su hija de 8 años un autobús rumbo a Durango para visitar a su mamá y hermanas.“Uno debe aprovechar que los niños están de vacaciones y los descuentos; pues me salió en mil y cachito el viaje de las dos”, dijo.De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) el período vacacional de Semana Santa para estudiantes inició el pasado 23 de marzo y concluye el 9 de abril.De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor en febrero de 2018 la inflación en hoteles y gastos turísticos acumuló en el último año una tasa de 6.79 por ciento.Concretamente los paquetes turísticos registraron un alza de febrero de 2017 a febrero de 2018 de 6.84 por ciento.En el caso del transporte el autobús foráneo presentó en este período una inflación de 6.94 por ciento y el aéreo una baja del 18 por ciento.La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aconsejó a los vacacionistas medir sus gastos y tomar precauciones a la hora de usar las tarjetas de crédito.

