Mueren en tres meses 43 personas en accidentes

Las grietas abiertas en el muro central que sostiene el paso elevado de la calle María Martínez ayer se hicieron más visibles. La mole de concreto soportó el impacto de una camioneta Dodge Dakota de color azul, modelo 2000, que era conducida a gran velocidad por el viaducto Gustavo Díaz Ordaz, pero no quedó intacta.Personal de la Dirección Protección Civil Municipal, informó que en breve revisará la estructura del puente, pues del 2016 al 2018 han sido tres los choferes que han muerto al estrellarse contra este muro, según el archivo periodístico.El último accidente fatal fue registrado la madrugada del lunes. Dentro de la unidad, convertida en fierros retorcidos tras el brutal choque, quedó el cuerpo sin vida del conductor que no solo olvidó el límite de velocidad, sino el evitar manejar bajo el influjo del alcohol.Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no contaba con la identidad oficial de la víctima del aparatoso accidente vial.Sin embargo, informó que tan solo en el primer trimestre del año han muerto veinticinco peatones por atropello, además, 18 conductores o copilotos han fallecido en choques y/o volcaduras, revelan datos oficiales de la FGE.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía, precisó que en enero murieron 12 viandantes y ocho personas en choque y/o volcadura; en febrero fueron siete peatones y una persona en choque; para marzo, la FGE ha reportado seis personas muertas en atropello y nueve en choque.El último accidente fatal ocurrió precisamente en el viaducto Gustavo Díaz Ordaz.El personal de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) informó que el conductor de una camioneta Dodge Dakota de color azul, modelo 2000, se impactó contra el muro central de un paso elevado ubicado a la altura de la calle María Martínez, en la colonia Bellavista.El peritaje preliminar establece como causa probable el exceso de velocidad y aparentemente hubo ingesta de bebidas alcohólicas, de acuerdo con un agente de Tránsito.El hombre que murió aún permanece en calidad de desconocido y solo trascendió que tenía unos 40 años.Israel Chávez de 33 años, sobrevivió al accidente y fue traslado al Hospital 6 del Seguro Social con lesiones leves.El archivo periodístico establece que en mayo del 2017 otro hombre murió al estrellar su camioneta contra este mismo muro.El guiador de una camioneta Astro de modelo antiguo, en color gris, falleció tras el fuerte impacto y fue necesaria la asistencia del personal del Departamento de Bomberos para sacar el cadáver del vehículo.

