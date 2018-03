Será en junio la Feria Juárez

La Feria Juárez cambiará de fecha este año y en lugar de hacerla a finales de septiembre será del 8 al 24 de junio, anunció ayer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Dijo que en esa época se consiguen mejores artistas y es cuando se realizan otras ferias en el país, como la Santa Rita de la ciudad de Chihuahua y la de Durango.“Por recomendación que nos han dado los ferieros, porque es en logística más accesible y sobre todo se pueden conseguir mejores juegos mecánicos y todavía mejor elenco, que el que conseguimos el año pasado para la presentación de artistas en el Teatro del Pueblo”, explicó.Agregó que el período de esta administración municipal termina el 9 de septiembre, de modo que no se podría comprometer a hacer un evento posterior a esa fecha.“Esa es una situación coincidente, que no es la importante, porque al final del día, si nosotros fuéramos alguna administración irresponsable pues simple y sencillamente renunciábamos al evento, pero creemos que este evento es muy necesario para la ciudad”, mencionó.Cabada dijo además que en esa temporada se realizan las ferias en Aguascalientes, la ciudad de Chihuahua, Juárez, posteriormente en Durango, y la idea es insertarse en este ciclo.Aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó la anuencia para poder cambiar la fecha de la Feria Juárez, ya que el nuevo período coincide con los tiempos de las campañas electorales.“Hay antecedentes de otras ciudades en el país, la propia feria de Santa Rita se ve inmersa en ese periodo y otras donde sí se puede hacer este evento, cuidando, blindándolo de cualquier sentido político, que no se mezcle una cosa con la otra”, declaró el alcalde.Dijo que hasta el momento los artistas que se han confirmado para presentarse en el Teatro del Pueblo son los Tigres del Norte y la Banda MS.Cabada afirmó que el costo de la feria será el igual que el año pasado, 50 pesos general, y el boleto de entrada incluye el Teatro del Pueblo.Agregó que a diferencia del año pasado, en éste se harán adecuaciones para que haya acceso a personas que usan sillas de ruedas.

