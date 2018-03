Lanzan yogur con causa social

Empresas sociales se unieron ayer para establecer una alianza con una cadena de comida rápida en la comercialización de un nuevo producto que buscará generar ingresos para alimentar a niños de escasos recursos.Muuundo Cool y Fundación Pedro Zaragoza se unieron a Wendy’s para llevar a las 11 sucursales de la frontera y tres más en la ciudad de Chihuahua, un nuevo helado de yogur “con causa”.Durante una rueda de prensa, Marcos García, gerente de Mercadotecnia de la marca en Chihuahua, informó que el 100 por ciento de utilidades de dicho producto se destinarán al financiamiento del programa Nutriendo Sueños, en el cual se beneficia con alimentos a niños de colonias vulnerables de la ciudad.Verónica Jiménez, directora de la Fundación Pedro Zaragoza, explicó que este programa es una forma de recaudar fondos a través de una empresa que permita generar ingresos, gracias a un decreto que establece la Secretaría de Hacienda.Ello permite a las Asociaciones Civiles tener una actividad lucrativa para poder generar ingresos y seguir con su trabajo social.Esta empresa social es un proyecto de la Fundación que desde hace cuatro años se dedica a realizar nieve hecha yogur, producto que permite un ingreso el apoyo a niños de colonias marginadas para que puedan tener un desayuno y así desarrollar todas sus actividades físicas.“Hay muchos niños en toda la zona norponiente y surponiente que desgraciadamente no tienen una adecuada alimentación, que sufren de desnutrición, de anemia y que esto les impide aprovechar la escuela como los demás niños”, mencionó.Detalló que para hacer llegar el alimento a los niños se trabaja en conjunto con instituciones, escuelas, comedores comunitarios, centros de desarrollo, asilos y albergues, además de una unidad móvil de nutrición que tienen equipada como un consultorio.Señaló que también se evalúa la situación nutricional para poder proveerles no sólo alimento, sino vitaminas, suplementos o atención especializada.“Estos niños se recuperan en seis meses, pero les cambias la vida, porque un niño con problemas de desnutrición no tiene la posibilidad de estudiar más que preparatoria”, afirmó.Asimismo, puntualizó que el año pasado se logró apoyar alrededor de 60 mil niños, por lo que este año buscan doblar esa cifra con ayuda de este programa y de las donaciones de alimentos que reciben de 12 empresas locales.Por su parte, Marcos García expuso que se vieron convencidos de este proyecto por ser un producto con causa, ya que la marca siempre ha apoyado al tema de alimentación y educación infantil.“Para nosotros como filosofía de trabajo siempre es el retribuir a la comunidad lo que nos dan como clientes nuestros, devolvérselos de alguna manera y este caso es de alimentar a los niños”, finalizó. (Abril Salgado / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.