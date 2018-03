Aun cuando la comunidad transgénero conforma una parte significativa de la población, en esta entidad no existe un solo caso exitoso de personas qué hayan concluido el trámite del cambio de género en sus documentos oficiales.“Ni siquiera hay un censo para saber cuántos son. Quienes lo han logrado es porque se han ido al centro del país, no existen aquí legislaturas para ello. No es un grupo minoritario sino minorizado”, expuso Alfredo Limas, catedrático, activista y miembro del Colectivo “TTTRANS formando JRZ”.Dijo que aquellas personas que se sienten identificadas con un sexo opuesto al que tuvieron al nacer, en su búsqueda por establecer su identidad también persiguen el cambio de su nombre en documentos en donde se hace constar su existencia.Sin embargo, en esta ciudad, y en el estado entero, estos casos nunca se logran, y quienes desean realizar el trámite tienen la necesidad de viajar al centro del país.“A pesar de que la Constitución lo establece como un derecho, en nuestro estado no se garantiza ese derecho (…) Las instituciones no están preparadas, el personal no es competente, y las autoridades no nos han garantizado esta necesidad”, dijo.Todo lo anterior involucra la vulnerabilidad de otros derechos, pues al no tener documentos oficiales, se dificulta el acceso a la educación o a un empleo formal.Todo lo anterior ayer durante un foro realizado en el marco de la Semana Trans, que se efectúa en el Centro Histórico de la ciudad.Desde el lunes, inició este evento que contempla diversas actividades de concientización acerca de las necesidades de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero y Transexual (LGBTT), organizada por el colectivo en mención.Esta además cuenta con la participación de asociaciones como el Programa Compañeros, Observatorio de la Violencia Social y de Género y el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), en las acciones que se estarán realizando hasta el próximo viernes 30 de marzo.Ayer se realizó el foro de Seguridad de las personas Trans; hoy se hará la proyección de la película Made in Bangkok en el Museo de Tin-Tan; el jueves se realizará el concierto Orgullosamente Trans por parte de la artista Morganna Love en el Centro Municipal de las Artes, a las 7 de la tarde: y finalmente, el viernes se realizará un festival a partir de la 5 de la tarde, en la avenida 16 de Septiembre.