Tras revisar las fallas y errores de la primera Ruta Troncal del Transporte Semimasivo, el Gobierno del Estado alista un plan de corrección que incluye la implementación de autobuses exprés que no realizará paradas intermedias y que irá de las estaciones de mayor demanda al Centro de la ciudad y viceversa.En rueda de prensa, el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega, y el titular de Desarrollo Urbano y Ecología de la Zona Norte, Salvador Barragán, explicaron que se implementarán cinco acciones en las que se estima una inversión de 40 a 60 millones de pesos.“Actualmente todos los autobuses se paran en todas las estaciones y tardan más tiempo en llegar a su destino por lo que la ruta exprés permitirá un segundo autobús que irá de un extremo a otro de Tierra Nueva al Centro y no tendrá que detenerse, ahorrando tiempo”, abundó.Entre las primeras medidas, se encuentra la corrección e instalación de la señalización vial en cuatro cruceros con vueltas indirectas que tienen actualmente problemas y se alista la rehabilitación de seis de las 33 estaciones de transporte.“Son muchas estaciones, no podemos remodelarlas todas de momento, pero se arreglarán las de mayor afluencia”, dijo Galindo Noriega.Señaló que el proyecto incluye la instalación de clima artificial e iluminación para que se tengan condiciones más aceptables.Las estaciones a reparar son Presidencia, Aserraderos, La Presa, Tecnológico, Las Torres e Independencia, agregó.También serán reubicadas 3 estaciones que son la del Monumento, El Vergel y Eritrea, que actualmente no se utilizan, refirió.En el caso de las vueltas indirectas cuya señalización se corregirá, estos son el cruce del eje vial Juan Gabriel con la calle Manuel Gutiérrez Najera, con la Ponciano Arriaga, Aserraderos y la Parral, dijo.Barragán explicó que en una segunda etapa habrá correcciones en 10 cruceros más con la finalidad de agilizar el tráfico y disminuir los conflictos viales.• Se implementarán cinco acciones en las que se estima una inversión de 40 a 60 millones de pesos.• Entre las primeras medidas, se encuentra la corrección e instalación de la señalización vial en cuatro cruceros con vueltas indirectas que tienen actualmente problemas y se alista la rehabilitación de seis de las 33 estaciones de transporte.• El proyecto incluye la instalación de clima artificial e iluminación para que se tengan condiciones más aceptables• Las estaciones a reparar son Presidencia, Aserraderos, La Presa, Tecnológico, Las Torres e Independencia• También serán reubicadas 3 estaciones que son la del Monumento, El Vergel y Eritrea, que actualmente no se utilizan

