Prepara su alma para el Viacrucis

Rodeado de trozos de madera, botes de pintura y alambres, un hombre de prominente barba oscura se sitúa en un espacioso taller donde, con suma concentración, le da forma a unas rebeldes ramas de mezquite que amenazan con quebrarse al menor movimiento.Ensimismado, intenta anudar con cinchos plásticos esos pedazos de maleza que en poco tiempo habrá de portar en la cabeza.Ese hombre de 30 años se llama Humberto Vázquez y este año tiene la encomienda de representar mañana el papel de Jesucristo de cara al episodio de la pasión, muerte y resurrección de este personaje bíblico.Mientras prepara la corona de espinas, Humberto, un carpintero que también estudia en la universidad, se dice honrado de tener la posibilidad de representar a la figura central del cristianismo.“Vengo a mostrarlo una vez más, de alguna manera a evangelizar a aquellas personas que a lo mejor no conocen de él”, explica. “Es para mí un honor hacer esto para que en cada una de las vidas se haga presente Jesús y no sólo en estos días, sino que siempre lo lleven”.Este hombre es el protagonista del tradicional Viacrucis que año con año escenifica la parroquia Santa María en el surponiente de la ciudad, donde sus voluntarios montan toda una representación que culmina en el monte aledaño tras un recorrido de no menos de 3 kilómetros.De acuerdo con un mapa ofrecido por los organizadores del evento, la caravana partirá a las 10 de la mañana desde las inmediaciones de la parroquia, situada sobre la calle Lorenzo Ávalos esquina con Pino Suárez, de la colonia Santa María.Desde ese punto se dirigirá hacia el sur hasta doblar en la calle Cerro hacia el poniente y luego, una cuadra más adelante, nuevamente hacia el sur.El Viacrucis seguirá por la calle Francisco Arteaga hasta la avenida De los Aztecas, donde seguirá derecho y bordeará la rotonda hasta la calle Francisco Portillo.En ese punto, pasadas cuatro cuadras, girará hacia el sur en la calle Nicolás Hermosillo, por donde los fieles caminarán 16 cuadras hasta cruzar con la calle José Velarde Romero y Guadalupe López.En la recta final, recorrerán la calle Pino Suárez hacia el cerro, en las proximidades del periférico Camino Real.Marisela Lombardo, coordinadora de la actividad, informó que en esta ocasión participarán unas 50 personas de la comunidad de Santa María.Para quien representa a Jesús existe toda una preparación previa tanto en el plano espiritual como en el mundo físico.Humberto, cuenta él, tuvo que preparar su condición mediante actividad física y rutinas de entrenamiento que consisten entre otras cosas en correr ciertos kilómetros.“Pero mi preparación es la oración, sobre todo la eucaristía para poder permanecer fuerte en lo espiritual. Ofrezco mi trabajo para que también me ayude en el recorrido. Hago esto por mi familia, por su salud y por mis amigos, por quienes me rodean”, explica.La cruz que ha de cargar está lista desde hace unos días, pero voluntarios retocaban las últimas partes el martes.Se trata de una estructura de madera que pesa más de 70 kilos que sus hombros deberán arrastrar a lo largo de sinuosos caminos y pronunciadas pendientes, calles asfaltadas y sin revestimiento alguno más que la tierra que impera en el asentamiento habitacional.Humberto espera con ansias las últimas etapas del Viacrucis, cuando debe pararse en lo alto de la colina frente a miles de personas.Hacerlo, dice, le da una mínima idea de lo que pudo haber vivido Jesús a manos de Poncio Pilato, el hombre al que la tradición señala como el autor de haberlo condenado a morir en la cruz.“Mi parte favorita es cuando estoy en la cruz”, afirma. “Es algo tan impactante lo que pudo él haber sentido en ese momento, cuando estaba en la cruz por ti y por mí. El ver a toda esa gente es algo impresionante. Es la satisfacción de poder sentirlo”.

