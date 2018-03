Integrantes de Aprocáncer y la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil exigieron la certificación del Hospital de la Mujer para proveer el tratamiento contra el cáncer de mama, principal variante de dicho padecimiento entre las mujeres juarenses.Eloísa Ramírez Delgadillo, administradora de Aprocáncer, dijo que la asociación ha apoyado a más de 243 mujeres con esa enfermedad en los últimos cinco años, aunque dada la dimensión y gravedad del problema, afirmó, sus esfuerzos han sido insuficientes pues en la ciudad es un problema sin atender desde hace cinco años.Explicó que a pesar de ser la principal incidencia que auxilia la asociación civil, las aseguradas que deben tomar el tratamiento requieren trasladarse a la ciudad de Chihuahua, lo que provoca desintegración familiar, gastos de viáticos y hospedaje que los pacientes no pueden costear.Puntualizó que cuatro de cada 10 personas que acuden por ayuda padecen cáncer de mama, el cual tiene posibilidad de curación con el tratamiento adecuado y oportuno; sin embargo, este no se encuentra en el Hospital de la Mujer y quienes lo requieren deben acudir a servicios privados.“Los pacientes que atendemos actualmente, si no conseguimos este apoyo en comunes alianzas, pues ellos tienen que cubrir estas necesidades que lamentablemente son tratamientos muy costosos”, dijo.Durante una conferencia de prensa se expusieron los casos de tres mujeres con cáncer de mama que requieren de un anticuerpo llamado Herceptin- Trastuzumab, el cual tiene un costo de 42 mil pesos por aplicación y debe ser uno al mes durante 18 meses, con lo que se garantiza una supervivencia de hasta 40 años.Agregó que la falta de acceso a dicho medicamento retrocede todo el proceso que ya se lleva avanzado por medio de la quimioterapia y la radiación, perdiendo la oportunidad de éxito y de vida.Por ello exigieron que el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) aclare públicamente en qué estado se encuentra la certificación para tratar el cáncer de mama en el Hospital de la Mujer, además de anunciar una fecha para disponibilidad de la atención médica y garantizar el anticuerpo Herceptin.Marisa Colmenero, coordinadora de la Asamblea de Organizaciones, informó que se han acercado para saber quiénes son los responsables y conocer el estatus de la certificación.“Actualmente el Seguro Popular no tiene, así nos manifiestan, una petición oficial como para empezar con la acreditación, es por eso que solicitamos que el Ichisal pueda resolver cuál es el estatus de esta certificación, para saber en qué proceso va porque es por esto que las mujeres no pueden ser atendidas aquí en Ciudad Juárez”, denunció.Al respecto Arturo Valenzuela, director médico de la Zona Norte de la Secretaría de Salud de Chihuahua, resaltó que se tienen avances en acreditación no sólo para el cáncer de mama, sino para el cervicouterino y de ovarios, que posiblemente se lleve a cabo el próximo mes.Mencionó que se sigue trabajando en obtener todos los requisitos para la acreditación y que en dos semanas viene una compañía privada a realizar una preacreditación. Estimó que en aproximadamente tres meses se cuente con todo lo necesario.De acuerdo con las estadísticas presentadas por Eloísa Ramírez, Chihuahua tiene la tasa de mortalidad más alta en cáncer de mama en México, según información de la Inegi.

