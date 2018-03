Molesta a vecinos albergue para perros

Vecinos de la colonia San Antonio se quejaron de que un albergue para perros produce olores fétidos y gran ruido hasta el punto de que les resulta imposible realizar sus actividades cotidianas y descansar en sus viviendas.Los colonos de la calle España, donde se ubica este refugio denominado Ecocanis de Asís, acudieron a la Dirección de Ecología del Municipio para entregar por escrito una denuncia ciudadana.De acuerdo con este documento sellado de recibido ayer, al que El Diario tuvo acceso, este lugar, una vivienda particular, no es el adecuado para el cuidado de perros debido a que su infraestructura es propia de una casa-habitación.“Han sido dos años o más de estar presenciando maltratos de la señora (la directora del lugar) hacia la gente que viene a dejar perros en el albergue; ella es una persona prepotente, grosera y además, presume de contar con la protección del Sr. presidente municipal Héctor Armando Cabada Alvídrez”, escribieron los inconformes en la queja.Guadalupe Mijares, una de las vecinas que encabeza la manifestación, aseguró que en la colonia han aumentado los casos de perros enfermos y garrapatas, lo que atribuyó a la presencia del albergue.Consultada para conocer una postura sobre este caso, la directora de Ecología, Flor Karina Cuevas Vázquez, dijo a El Diario que no estaba al tanto de la denuncia, pero que, de cualquier modo, el contenido de éstas es confidencial y no podía entrar en detalles.Alicia Flores, propietaria de Ecocanis de Asís, rechazó las acusaciones vecinales y dijo que no tienen fundamento, pues, dijo, el centro cuenta con los permisos municipales como licencia de funcionamiento y uso de suelo.“En lugar de aportar ayuda, como muchos voluntarios que van, son personas muy negativas”, comentó. “Yo dejo a las autoridades si necesitan hacer otra inspección que la hagan, no hay ningún problema por nosotros. Estamos abiertos a las inspecciones y todo. Trabajamos por el bienestar animal”.Esta es la segunda ocasión en menos de un año que vecinos de esa zona habitacional protestan por esta razón y hacen pública su inconformidad.Los colonos cuestionaron a la Dirección de Ecología porque, afirmaron, atendió con urgencia y prontitud el caso de los 36 perros que estaban en condiciones insalubres en una casa de la colonia Arroyo Colorado y no así las dos denuncias que han interpuesto ante la dependencia.“Nosotros también valoramos y nos preocupamos por los perros y nos puede la condición de los animales en esa casa que seguramente no cuenta con el clima idóneo para los animalitos, así como tampoco el espacio suficiente”, declararon en el documento recibido por Ecología a las 8:15 de la mañana junto con una memoria USB.