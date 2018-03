Asusta a fronterizos granizo fugaz

Habitantes del suroriente de la ciudad se movilizaron ayer a proteger sus autos debido a que por pocos minutos cayó granizo de pequeño tamaño, aun con sol, reportaron usuarios de redes sociales.Mediante videos y fotografías, los cibernautas mostraron la contingencia climática que años atrás ha causado estragos a sus casas y automóviles.“Aquí en Hacienda de las Torres cayó un poco y mi vecina salió en caliente con una cobija para tapar su carrito pero no duró ni el minuto, fue sólo una nube (sic)”, escribió Ramiro Moreno en Facebook.“Acá x mi casa también cayó granizo nomás como 2 segundos (sic)”, dijo también la usuaria Alma Soto.Otros usuarios reportaron la caída de granizo a la altura del kilómetro 20, donde fue más prolongado, por hasta 20 minutos.Los sorprendidos por el granizo pasajero dijeron que el fenómeno los hizo correr a cubrir sus carros, pues se tiene la experiencia anterior cuando sufrieron daños graves sus propiedades.Las lloviznas ligeras que se presentaron ayer en el transcurso del día sorprendieron no sólo a los fronterizos, sino a las autoridades, que un día antes pronosticaron un día agradable, con cielos mayormente soleados.El titular de Protección Civil municipal, Efrén Matamoros, descartó que se haya presentado la caída del granizo, dado que no lo detectó el radar. Dijo que en el tiempo de los reportes, se reportó una pequeña llovizna a la altura de la avenida Tecnológico, únicamente.“¡Sí, sí cayó! Como a las 10:30 am, de los nervios por aquello del granizo mutante, no tomé foto, salí corriendo a meter el carro en un techito.¡Más vale prevenir! Lo bueno que fue pequeñito, pero no se sabe cuando va a caer el pedradón. Ese granizo cuando hay sol, es muy peligroso... es el escenario perfecto para que haya mutación”, publicó Vane Ortiz.Mónica Alarcón también hizo un comentario en una página de Facebook, “Jajajajaja yo iba como a tres cuadras de mi casa y pensé lo mismo, así es que me regresé... La vez anterior se me abolló mi carrito bien feo”.La dependencia municipal pidió a la ciudadanía estar pendiente de los cambios climáticos, ya que estos varían constantemente, y recomendó salir con un suéter o chamarra ligera, ya que las noches y madrugadas aún son frescas. (Javier Olmos / El Diario)