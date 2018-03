Se van de campamento al 'Chami'

Las áreas verdes del parque El Chamizal están listas para recibir a ciudadanos que deseen acampar desde mañana; desde ese día por la tarde personal de Servicios Públicos y policías municipales estarán en el lugar para auxiliar a los visitantes y en tareas de vigilancia.Se espera que durante la celebración del ‘Día de la Coneja’ acudan unas 380 mil personas a convivir en familia, con carnes asadas, juegos de pelota y las tradicionales canastas de Pascua.No obstante, para algunas familias la celebración se adelantó y se instalaron con sus carpas y casas de campaña desde ayer.“Los de harina me los piden los más grandes, para desquitarse”, dijo alegre uno de los vendedores del Centro Histórico de la ciudad.En tanto, el vocero de la Dirección de Servicios Públicos, David Campos, dijo que el año pasado la noche del Jueves Santo se instalaron unas 32 tiendas de campaña, y el primer día del asueto de Semana Santa ya había 100 mil personas aproximadamente.Expuso que desde mañana se instalarán baños portátiles en el parque, habrá agua disponible para limpieza, y personal del Municipio podrá apoyar a los visitantes en lo que se necesite.Dijo que los asistentes no podrán ingresar bebidas embriagantes al parque, y se permitirá el acceso de vehículos al lugar hasta el domingo a primeras horas.Más tarde no podrán ingresar autos, a fin de dejar las vías del lugar libres para las unidades de emergencia y Rescate.El portavoz declaró que el Domingo de Pascua se espera bastante afluencia en El Chamizal, debido a que estará cerrado el Parque Central Poniente.Agregó que el año pasado acudieron unos 300 mil visitantes, y ahora se estima que acudirán 380 mil.Dijo que debido a ello, se incrementará el personal de personal de Servicios Públicos que trabajará el domingo en el parque, el año pasado fueron 220 y ahora serán 280.Campos afirmó que desde el fin de semana pasado se empezaron a instalar algunos de los juegos mecánicos en cuatro puntos, donde también se instalarán 250 baños portátiles y dos escenarios para presentaciones de artistas locales y de otros estados.También se colocarán cuatro módulos de niños extraviados, módulos de primeros auxilios, y se contará con seguridad pública y auxilio vial.El funcionario detalló que por ningún motivo se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas.David Campos dijo que elementos de Seguridad Pública se encargarán de vigilar que ni personas con síntomas de ebriedad ni con este tipo de bebidas, intenten ingresar al parque. (Araly Castañón / El Diario)

