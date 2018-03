Declarar la guerra no fue inteligente, dice Cabada

Declarar la guerra al narcotráfico no fue la forma más inteligente de haber atacado ese problema hace diez años, y el resultado fue miles y miles de familias de luto, declaró ayer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.“Yo fui testigo y di nota de eso todos los días, no se podía haber declarado una guerra en contra del narcotráfico, no es la forma inteligente de atender un problema como ese”, mencionó.Independiente de que los hombres que murieron se dedicaran o no al crimen organizado, no se justifica la forma como murieron, expuso.“Al contrario, debemos como autoridad prevenir que ese tipo de hechos se den”, agregó Cabada.El 27 de marzo de 2008, el Gobierno federal inició aquí la Operación Conjunta Chihuahua, un despliegue militar de “combate frontal” al narcotráfico que, se anunció, buscaba “fracturar y desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales”.En ese sexenio, sin embargo, la Procuraduría General de la República no realizó una sola investigación por ‘lavado’ de dinero en el estado y, 10 años después, los grupos criminales de 2008 no sólo persisten sino que, según Estados Unidos, en la región opera uno nuevo: el Cártel Jalisco Nueva Generación.Esta consecuencia, de la militarización, según investigadores, muestra el “fracaso” de lo que el expresidente panista Felipe Calderón llamó plan de “combate frontal” al crimen organizado y que cobró en Juárez la mayor cantidad de víctimas del país, con más de 10 mil asesinatos ese sexenio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.