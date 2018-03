Un Tribunal de Control dictó ayer un sobreseimiento parcial en un caso de fraude al parecer configurado en contra de varios miembros y del pastor de la iglesia “Linaje Real”, quienes aportaron 43 millones 704 mil pesos para un negocio de compra-venta de metales y no recibieron las ganancias que les habían prometido.El Ministerio Público (MP) le solicitó al Tribunal de Control el sobreseimiento a favor de Mario Alberto Vázquez Zapata, al indicar que tras concluir la investigación complementaria no encontró datos de prueba para continuar con el ejercicio de la acción penal.Pero los asesores jurídicos de dos de las víctimas, el pastor Rodolfo Benavides Cruz y Marco Ariel Mercado Abascal, se opusieron al afirmar que tienen pruebas suficientes para probar que Vázquez recibió el dinero y no les entregó las ganancias anunciadas cuando les propuso el negocio.En tanto que Enoc Israel Ramírez Gómez, Miguel Ángel Sánchez Borrego y Yeszreel Fernando Alvarado Novoa dijeron al juez de Control Rafael Rosado Arcudia estar de acuerdo con la petición de sobreseimiento.A diferencia de la petición planteada ayer, el 9 de agosto del año pasado MP acusó a Mario Alberto Vázquez de que él en compañía de Jesús David Medrano Reyes y por medio del engaño del 18 de septiembre del 2014 hasta el 8 de abril del 2015 obtuvieron un lucro indebido por 43 millones 704 mil pesos al generar una falsa apreciación de la realidad simulando actos.Presuntamente Vázquez y Medrano les dijeron a Benavides Cruz, Mercado Abascal, Ramírez Gómez, Sánchez Borrego y a Alvarado que por cada 18 mil pesos de inversión ganarían la cantidad de mil pesos semanales, invirtiendo en una compañía recicladora de aluminio.Pero ayer la agente del MP dijo que en la audiencia instruida en contra de Jesús David Medrano las víctimas cambiaron su versión. En esa diligencia el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Medrano.Este lunes los asesores jurídicos de Benavides y de Mercado le indicaron al juez Rosado que existen otras pruebas además de las declaraciones de las personas que presentaron las denuncias, como un audio en el cual Vázquez reconoce haber defraudado a quienes le entregaron el dinero y dice que en realidad se trataba de una “pirámide” así como recibos por el dinero entregado firmados por Vázquez y cheques expedidos por Vázquez para pagar a las víctimas pero sin fondosAyer el juez Rosado dictó el sobreseimiento en lo que respecta a Ramírez Gómez, Sánchez Borrego y Alvarado Novoa y dejó abierto el proceso penal contra Vázquez en lo que se refiere a las víctimas Benavidez Cruz y Mercado Abascal.

