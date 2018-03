Impugnan firmas reunidas por Cabada

La dirigencia estatal del PRI impugnó las firmas recabadas por el independiente Armando Cabada, ante la presunción que se trata de las mismas recolectadas en padrones de beneficiarios de programas gubernamentales.Por su parte, el actual presidente municipal de Juárez dijo que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) no le ha notificado de la acción priista y consideró que el partido no tiene fundamento porque las firmas ya fueron verificadas y ratificadas por el Instituto Estatal Electoral (IEE).“Son acciones que muestran la calidad moral de quien la está presentando”, aseguró el alcalde. “La verdad no es lo más conveniente, yo quisiera que el proceso (electoral) se realice sin este tipo de contratiempos… hace 2 años nos impugnaron, no tiene ahora por qué ser distinto”, declaró.También se impugnaron los registros de Alfredo Lozoya y Magda Rubio, el primero, quien busca la reelección a la Alcaldía de Parral, y la segunda que pide la postulación por la Presidencia de Guachochi, ambos, también, sin partido.La queja fue interpuesta ante el TEE el día límite que establece el calendario electoral para presentar un recurso de inconformidad, el pasado 23 de marzo, indicó Omar Bazán, dirigente estatal del instituto político.“El PRI presenta argumentos para que se le dé claridad en la recolección de las firmas a Cabada y se realice una auditoría precisa de que las firmas sean auténticas y no sean parte de los padrones de beneficiarios del Ayuntamiento”, expuso.Y agregó: “Queremos ver que estas firmas no hayan sido tomadas de copias de credenciales de elector y sino de ciudadanos libres que las presentaron presencialmente”.En el caso de Cabada, éste alcanzó 78 mil de 31 mil firmas solicitadas, más del doble de las que le requirió la autoridad electoral (31 mil ocho) para completar su registro.“Vamos a pedir que se auditen los padrones de beneficiarios de programas sociales del Municipio para ver si de estos padrones no se tomaron los nombres para recoger firmas tomando datos de fotografías de la credencial de elector en el aparato móvil”, añadió Bazán.Bazán advirtió que si el TEE no accede a la revisión de las rúbricas presentadas por los aspirantes independientes, recurrirán a otras instancias electorales para hacer la misma exigencia.