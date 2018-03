Festejan a mascotas con pastel e invitados

‘Luna’ cumplió un año de edad ayer, y su familia humana decidió hacerle una fiesta de cumpleaños con pastel, regalos, globos e invitados de su misma especie.“Ella es como de la familia, por eso teníamos que festejarla también”, dijo Sandra, su ‘mamá’.Lo anterior ayer durante la reunión del Club del Pastor Inglés que se congregó en las instalaciones de El Chamizal.Este club pertenece a la Asociación Canina de Ciudad Juárez, la que tiene 4 años reuniendo a apasionados por los perros y haciendo conciencia sobre la necesidad del cuidado y protección animal.El organismo integra unos 5 clubes, destinados a la convivencia entre personas que tienen bajo su custodia a perros de diferentes especies.“La asociación tiene 4 años, yo ya tengo 5 años como entrenador y abogamos por traer seminarios que certifiquen a las personas para poder entrenar y educar a sus mascotas”, dijo Jora Rodríguez, presidente de la asociación.Dijo que a la par de estas labores, se suman actividades de exhibición a través de las que reúnen fondos que luego aportan como donaciones a albergues y asilos.Sin embargo, la preocupación principal es la poca cultura del cuidado animal que existe en la región, pues expresó que aunque hay cada vez más rescatistas, también hay más abandono.“A mi ver creo que la gente se atiene a que existen los rescatistas, y a veces piensan que pueden soltar a sus perros y que estos serán rescatados por alguien más. Lo ideal es que si no tenemos tiempo para cuidar a un ser vivo, lo mejor es no tenerlos”, dijo.Asimismo, dijo que el Gobierno Municipal no ha cumplido con algunas de las cosas que les ha prometido.Dijo que, por ejemplo, al inicio de la actual administración se les prometió que cerrarían el antirrábico para convertirlo en un albergue municipal, cosa que no se ha cumplido.Mientras tanto, Rodríguez invitó a los amantes de los animales a seguirles la pista a través de las redes sociales.

