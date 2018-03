Vacaciones, riesgo latente en el hogar

Autoridades pidieron a los padres reforzar los cuidados de los niños durante la temporada vacacional de Semana Santa, cuando tienden a incrementarse los accidentes debido a la permanencia de los menores en los hogares.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio, pidió que siempre haya un adulto que los vigile, ya que, comentó, no deben estar solos.Aconsejó colocar en un lugar inaccesible para ellos los productos químicos, que, señaló, no deben almacenarse en botellas de refrescos porque existe el riesgo de que los niños puedan beberlos.El funcionario indicó que los padres o tutores de los menores deben poner especial cuidado en los enchufes, ya que podrían recibir una descarga eléctrica.De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud, los accidentes más comunes entre la población de algunos meses hasta 14 años son las caídas.A continuación, por número de casos, los siguientes son lesiones causadas por golpes contra piso y la pared, objetos contundentes, objetos punzocortantes, piquetes y mordeduras de animales y atropellamientos con vehículos de motor.Otras son los daños corporales producto de flamas, fuego, sustancias calientes y vapor; cuerpos extraños introducidos al cuerpo, intoxicación con drogas y medicamentos, sustancias químicas, herramientas y maquinarias, asfixia o sofocación, proyectil con arma de fuego y corriente eléctrica.El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explica que los accidentes suelen incrementarse hasta en 30 por ciento cuando los menores están en los hogares, ya sea por descuido o travesuras, que pueden tener graves consecuencias.Según la dependencia de salud, situaciones comunes son quemaduras con agua o líquidos hirviendo, cerillos y encendedores o por introducir cosas en los tomacorrientes; caídas con golpes en la cabeza y fracturas en brazos y piernas e intoxicaciones con productos de limpieza.Por esa razón, el IMSS aconsejó no dejar que los niños jueguen cerca o dentro de la cocina, no permitir que se acerquen a la estufa e impedir que conecten o desconecten aparatos electrónicos.También sugirió no dejar recipientes con agua cerca de ellos con el fin de evitar que puedan ahogarse, nunca dejarlos solos en las bañeras y no permitir que corran o jueguen en las escaleras o cerca de ellas.Más de 341 mil estudiantes de todos los niveles educativos gozan del periodo vacacional de Semana Santa que oficialmente comienza este día. (Fernando Aguilar / El Diario)• Productos químicos• Enchufes de electricidad• Fracturas y golpes por caídas• Objetos punzocortantes• Piquetes o mordeduras• Fuego u objetos calientes• Agua o grasa hirviendo• Encendedores• Cubetas con agua• Medicamentos o drogas• Objetos extraños en la boca• Atropellamientos• Herramientas o maquinaria• Armas de fuego

