La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene en la ciudad 6 frentes de obras y contempla abrir dos más para reponer 5 kilómetros de colectores dañados por desastres naturales, dio a conocer el titular de ese organismo en Ciudad Juárez, Ricardo Valdés Morales.Indicó que los recursos provienen del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de declaratorias de desastre del 2015 por fenómenos meteorológicos ocurridos ese año.El funcionario señaló que las empresas a las que se les asignaron los contratos, tienen un plazo de 270 días naturales o 9 meses para entregar las obras y en algunos casos como el del colector Manuel J. Clouhtier ya concluyeron prácticamente en un plazo de tres meses y sólo queda la repavimentación de la superficie abierta.“En algunos casos como el Manuel J Clouhtier etapa 1 y 2, la obra ya está funcionando, está conectada a la red, lo único que nos está faltando es el recarpeteado de la vialidad por las obras que se realizaron”, explicó.Indicó que en el eje vial Juan Gabriel, iniciara la etapa más complicada, que es sustituir el tramo de colector que se encuentra debajo de las vías del tren.“Faltan 80 metros para llegar al cruce con las vías de ferrocarril donde se va a hacer una perforación direccional en ese tramo, es un trabajo complejo”, refirió.En este punto, el funcionario señaló que hay daños a vialetones por parte de conductores que no respetan los señalamientos de tránsito, pero estos serán reparados por el contratista.“Por lo complejo de esta obra, se estuvo trabajando en alternativas de conducción en el eje Juan Gabriel y muchas de las veces no se respetan las indicaciones de vialidad y se invaden carriles que no deben invadirse. Derivado de esto, se tuvo problemas con los vialetones”, añadió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.