Solicitan registro Galindo y Cabada

El ex alcalde panista, Ramón Galindo Noriega, -1995 a 1998, solicitó ayer su registro ante la Asamblea Electoral como candidato a la Presidencia Municipal, por la Coalición “Chihuahua al Frente”, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.“La ciudad necesita cirugía mayor, una cirugía que permita construir un futuro diferente a lo que tenemos hoy”, mencionó el también subsecretario de Gobierno, al finalizar el trámite ante las autoridades electorales.El consejero presidente de la Asamblea del Instituto Estatal Electoral (IEE), Víctor Edgar Villegas Garay, recibió la documentación de Galindo y también de los aspirantes de la Coalición al Ayuntamiento, Sindicatura y a las diputaciones locales con cabecera en Juárez.Se revisará que los papeles estén apegados a la legalidad, y en ese caso, el 20 de abril la Asamblea Municipal Electoral hará la declaratoria oficial y definitiva como candidatos, explicó.Villegas dijo que los aspirantes a contender en el siguiente proceso local tienen hasta el 30 de marzo para solicitar su registro.Tras entregar la documentación, Galindo dirigió un mensaje a las decenas de panistas que acudieron al evento ayer a las 12:00 horas.“Ahora que votamos anteriormente, y que la gente votó por un alcalde que queríamos para que no entrara el PRI y que queríamos algo diferente; no ha llegado nada diferente, es lo mismo, es la misma tendencia”, expuso.Dijo que el actualmente el Ayuntamiento no tiene un concepto integral de ciudad, solamente entró a “patear el bote”.“Eso no es aceptable para el esfuerzo que diariamente hace toda la gente de Juárez y por lo cual nuestros propios padres llegaron aquí, no llegaron de vacaciones, no llegaron de compras, no llegaron de paseo, llegaron a trabajar, todos los días a trabajar y después de cien años seguimos teniendo una ciudad como la que tenemos el día de hoy”, expresó.Galindo dijo que las cosas en Juárez no están bien y hay mucho por hacer, “la ciudad y sus ciudadanos están en el abandono”.Al evento acudió el presidente del Comité Estatal del PAN, Fernando Álvarez Monje, y el presidente estatal de Movimiento Ciudadano, José Luis Vallejo.El consejero presidente de la Asamblea dijo que una vez nombrados los candidatos oficiales, las campañas inician el 24 de mayo.Por otra parte el alcalde, Armando Cabada Alvídrez, y los demás aspirantes independientes a la Sindicatura y diputaciones locales con cabecera en Juárez, también presentaron ante la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral (IEE), su documentación para registrarse como candidatos.El abogado Ricardo de la Rosa entregó los requisitos al consejero presidente de la Asamblea Municipal Electoral, Víctor Edgar Villegas Garay, quien explicó que los papeles se revisarán y si se aprueban, el 20 de abril serán declarados oficialmente candidatos.“Hemos cumplido con absolutamente todo lo que nos han solicitado, y yo sé que las reglas no las ponen ustedes, las ponen lamentablemente los partidos políticos, siempre tratando de obstaculizar, pero ante esto, de cualquier forma hemos cumplido”, aseguró Cabada.El alcalde llegó a las instalaciones de la Asamblea Municipal a las 3 de la tarde, y se presentó en el trámite acompañado de su esposa Alejandra y su hija ReginaTambién acudieron funcionarios municipales, regidores y decenas de seguidores que al final del trámite externaron su apoyo a Cabada, quien será el primer alcalde que buscará la reelección.Cabada Alvídrez declaró que a pesar de las reglas que han impuesto los partidos políticos a los aspirantes independientes, logró reunir toda la documentación necesaria para su registro y contender en las próximas elecciones, así como el apoyo de casi 80 mil ciudadanos.“Hemos avanzado mucho en comparación a las administraciones de partidos políticos, hemos manejado el recurso de manera honesta y transparente, porque nos ha alcanzado para mucho más de lo que les alcanzaba a ellos, y eso es muestra de que eran desaseados con el manejo del recurso público”, manifestó.Sobre sus contendientes, dijo que no se subirá al “ring” con ninguno de ellos.“Ellos traen por sí solo, encima la losa de su partido político, porque a Juárez nos había gobernado el PRI y el PAN y los dos son lo mismo, nosotros como independientes hemos mostrado un gobierno totalmente diferente”, declaró.Agregó que los otros candidatos traen un pasado que no se podrán quitar tan fácil, porque han demostrado lo que realmente son; buscan el interés del partido político no de los ciudadanos.“Bueno, pues el problema será para ellos, no para nosotros”, expuso.Una vez confirmadas las candidaturas por las autoridades electorales, las campañas inician el 24 de mayo, afirmó el presidente de la Asamblea Municipal.