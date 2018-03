Resalta Iglesia fuerza de la juventud

En Ciudad Juárez la juventud es uno de los sectores más activos de la comunidad católica, dijo José Guadalupe Torres Campos, obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez.“Como obispo voy a las parroquias, hay muchos jóvenes que acuden a confirmaciones. Sólo yo confirmo al año unos 15 mil a 20 mil jóvenes”, dijo.Lo anterior en relación con el mensaje que dio el papa Francisco desde la ciudad El Vaticano, donde les pidió alzar la voz.“Hoy es la jornada de la juventud y es importante que los jóvenes sean líderes, en el sentido en que den testimonio de Cristo, de que sean valientes, vivan en la fe, sean comprometidos y servidores por Cristo”, dijo.Luego de la ceremonia por Domingo de Ramos, Francisco se dirigió a los jóvenes en la XXXIII Jornada Mundial Diocesana de la Juventud, a quienes pidió no quedarse callados, y no dejarse silenciar por quienes quieren apagar las voces disonantes.Este mensaje luego de que en Estados Unidos, se realizara una marcha en la que miles de estudiantes exigieran al gobierno un mayor control sobre la venta de armas.En esta ciudad el mensaje debe ser replicado, dijo Torres Campos, pues debido a la situación de violencia que se vive en el país, es necesario que las personas estén unidas, sobre todo las más jóvenes.“Es un llamado a la juventud a acercarse a Cristo, a ser su discípulo. Que esta juventud se transforme en bondades, que den servicio, que tengan generosidad. Una juventud positiva y alegre, pero también responsable”, dijo.No obstante, reconoció que aún y cuando la presencia de este sector se hace presente en gran medida dentro de los templos de la localidad, es necesario seguir trabajando.“Hay una gran presencia pero necesitamos ir a buscar a los que por una u otra circunstancia no vienen. Lo necesitamos por nuestra ciudad, por el mundo en que vivimos, que vean los valores del trabajo, del estudio, de la fe, de la familia”, dijo. (Karen Cano)

