Juez desconfía de parte policiaco y libera a dos

Dos hombres que presuntamente estaban consumiendo ‘cristal’ en la calle, quedaron en libertad ayer luego de que un juez de Control determinó que los civiles no autorizaron a los policías municipales a revisarlos y al estimar que el informe policiaco no es confiable.Las personas puestas en libertad son Martín Villalobos Bustillos y Alfredo Rodríguez Carrillo.Ambos i fueron trasladados ayer a la octava sala de los juzgados locales a disposición de un juez de Control para que un agente del Ministerio Público (MP) solicitara que declarara legal el arresto.El fiscal expuso que el jueves pasado alrededor de las 18:36 horas policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizaban un recorrido de rutina y en las calles Sierra de Jalpan y Sierra de la Colmena en la colonia Villa Esperanza cuando se percataron de una mujer inhalando una sustancia tóxica en un foco de vidrio.También señaló que en el lugar se encontraba Alfredo Rodríguez, quien supuestamente les ofreció a los preventivos mil 200 pesos para no ser detenidos, y que al ser sometidos a una revisión física a él se le encontraron tres envoltorios de metanfetaminas o ‘cristal’ y a Martín se le hallaron dos dosis de mariguana.En su turno el abogado defensor indicó que la persona a quien los municipales vieron consumiendo metanfetaminas era una mujer menor de edad pero los masculinos no estaban realizando ninguna actividad ilícita por lo que la revisión efectuada a ellos fue ilegal.El juez de Control, Juan Melitón Hernández Ponce, le dio la razón al defensor al considerar que sí fue ilícita la revisión a los civiles e indicó que los partes policiacos deben ser creíbles, de generar certezas en los tribunales y contar con una conexión lógica, la que él no encontró.“La dinámica de los hechos no permite decir que es un parte informativo confiable, no autorizaron la revisión. Considero ilegal la detención”, afirmó el resolutor para luego ordenar la libertad de ambas personas. (Blanca Carmona)

