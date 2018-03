Ataca tuberculosis... y Salud en crisis

La tuberculosis, una enfermedad que se creía ya erradicada en la ciudad, atacó a 17 por ciento más juarenses el año pasado, lo que preocupa a médicos.El aumento de los casos se da en medio de una crisis que enfrenta la Secretaría de Salud ante la falta de medicamentos y equipo, que incluso, ha llevado a los doctores al paro laboral.La cifra de pacientes diagnosticados con tuberculosis en la Jurisdicción Sanitaria II, que corresponde al municipio de Juárez, pasó de 262 a 307 de 2016 a 2017, lo que representa un incremento de 17.1 por ciento.Además, según la Dirección General de Información en Salud (DGIS), al menos 20 personas más fueron internadas en el Hospital General de Ciudad Juárez donde recibieron tratamiento para este mal.“Se pensaba que se había erradicado, pero no”, dijo Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.Advirtió que “hay un número importante de casos. No son casos aislados. Existe una incidencia que nos debe ocupar para poder controlar, para poder hacer un estudio epidemiológico serio”.Indicó que las personas más vulnerables a contraer tuberculosis son quienes tienen un sistema inmunológico debilitado y aquellas que están en estado de malnutrición.Explicó que en el pasado se creía que la tuberculosis no estaba tan presente en la ciudad porque existía un subregistro de casos que no formaban parte de la estadística.Valenzuela Zorrilla señaló que el panorama que sucede en algunos municipios de la Sierra de Chihuahua también es alarmante en virtud de que ahí reside gran parte de la población vulnerable.“El esfuerzo es apostarle a la nutrición, prevención, vigilancia y el trabajo epidemiológico que debe hacer cada Jurisdicción”, comentó el funcionario.El Día Mundial de la Tuberculosis es un esfuerzo internacional coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a propósito de esta efeméride recuerda hoy que el tratamiento contra la enfermedad permitió salvar 53 millones de vidas en el planeta entre 2000 y 2016.“Nuevos datos de la OMS revelan que la carga mundial de tuberculosis es mayor de lo que se creía.“Los países tienen que avanzar mucho más rápidamente para prevenir, detectar y tratar la TB si se quieren alcanzar las metas de la estrategia Fin a la tuberculosis en los próximos 15 años”, señala el organismo. (Fernando Aguilar / El Diario)* 307 casos* 17% más que en 2016* 20 más en análisis• Quienes tienen un sistema inmunológico debilitado• Enfrentan estado de malnutrición

