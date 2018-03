Fija la mirada en el universo

Con gran entusiasmo, Luis Andrés explica procesos que ocurren a cientos de kilómetros sobre el cielo visible, donde la gravedad carece de la misma autoridad que posee en la Tierra para obligar a los cuerpos a permanecer sometidos a la superficie.Su discurso es técnico, hilado. Sus palabras están llenas de información científica que pronuncia con seguridad.Ahí, donde suceden los hechos de los que con tanta pasión discurre, Luis Andrés Valenzuela Martínez avizora una oportunidad.Estudiante de la carrera de Medicina, el hombre de 22 años cursa el sexto semestre de la licenciatura mientras intenta abrirse paso en el campo de la medicina aeroespacial, una disciplina que da sus primeros pasos en México.Con esa inamovible convicción, desde esta frontera, Luis Andrés Valenzuela Martínez trabaja para ser el próximo especialista en medicina espacial y quizá uno de los primeros juarenses en lograrlo.“En Juárez estamos cortos en cuanto al tema”, sostiene el alumno. “Realmente aquí no hay nada para poder investigar. En México, hay pocos lugares donde se investiga medicina aeroespacial. Lamentablemente no tenemos algo oficial sobre ella”.Luis Andrés asiste a clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde forma parte de la Sociedad Estudiantil de Ciencia Espacial, un grupo de personas que consagran su tiempo libre a la divulgación de la ciencia sobre todo entre niños y adolescentes.Hace poco, en octubre, tuvo la oportunidad de ofrecer una ponencia en el Tercer Congreso Mexicano de Medicina Espacial, celebrado en la ciudad de Puebla.Ahí compartió el espacio con importantes figuras internacionales como el astronauta Michael Barrat, un estadounidense que se desempeñó como médico en la Estación Espacial Internacional (EEI).La Agencia Espacial Mexicana, coordinadora del foro académico, se fijó en Luis Andrés después de que éste les propuso abordar un tema que habían omitido en una reciente publicación.Desarrollado a partir de una investigación y recopilación en fuentes documentales, este tópico versaba sobre lo que les pasa a los huesos y los músculos de las personas cuando son asediados por condiciones hostiles como las que predominan en el espacio exterior.En ese documento, el universitario describió el cuadro clínico completo de ese padecimiento, desde las causas que lo generan hasta cómo diagnosticarlo, su pronóstico y la explicación de cómo suceden estos cambios molecularmente.“Les gustó mucho y mandé mi trabajo a la Revista Mexicana de Anestesiología. Se publicará en los próximos meses”, asegura.Una publicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) define la medicina espacial como la parte de la medicina que analiza la adaptación de los seres humanos, sus órganos y sistemas a los ambientes de poca o nula gravedad y a la exposición a la radiación solar y cósmica.De acuerdo con los autores Raúl Carillo, Juan Alberto Díaz y Lucio Padrón, en México existe gran rezago en el tema, de modo que es necesario lanzar un programa que no sólo prepare a los médicos en la disciplina, sino que fomente la investigación en esta área del conocimiento.“El programa de medicina espacial mexicano va iniciando; el camino es largo, pero se están construyendo, consolidando y sentando las bases para su desarrollo integral de tal manera que nuestro país participe activamente en este importante desarrollo científico y tecnológico”, señalan en el texto.Para Luis Andrés, quien también estudia a distancia la licenciatura en Nutrición, el primer paso es concluir la licenciatura y lo que sigue es estudiar esta especialidad como maestría en Estados Unidos, o como residencia en la Fuerza Aérea y el Ejército, las instituciones que ofrecen un acercamiento a ella.“Me gustaría aplicar para ser astronauta análogo de una misión a Marte. Hay un centro de simulación en el desierto de Utah con las condiciones lo más parecidas en cuanto a su ambiente. También me gustaría irme a un intercambio de investigación a la NASA”, cuenta.• Luis Andrés Valenzuela Martínez• 22 años• Estudiante de Medicina en la UACJ• Ponente en el Tercer Congreso Mexicano de Medicina Espacial• Publicará un artículo en la Revista Mexicana de Anestesiología

