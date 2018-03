La violencia por el narcotráfico, las desapariciones, los feminicidios y la desigualdad social que por años han marcado a Ciudad Juárez, hicieron que esta urbe se erigiera en la conciencia nacional, una de las razones que llevaron a que Andrés Manuel López Obrador eligiera iniciar aquí su tercera campaña presidencial, dijo Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena.En entrevista con El Diario, Polevnsky delineó las propuestas que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia tiene para la frontera, con especial énfasis en el impulso a la industria maquiladora, mejor distribución de la riqueza y combate a la delincuencia.Aseguró que el ejemplo de la ciudad, en términos de organización y participación ciudadana, ha marcado una pauta en el resto del país.“Ciudad Juárez aportó la conciencia de los feminicidios, de la movilización y del clamor por la justicia”, dijo la dirigente de Morena.Convencida de la ventaja que lleva López Obrador en las encuestas nacionales y estatales en preferencia electoral, Polevnsky aseguró que la falta de definiciones a nivel local –donde no se han hecho oficiales los aspirantes a cargos estatales ni municipales– no representa un obstáculo para quienes competirán bajo el logo de Morena.—¿No es una desventaja para Morena que no tengan todavía definidos y anunciados a sus candidatos a diputaciones locales ni alcaldías?, se le preguntó.—No, porque aunque otros partidos ya los tengan, nuestros candidatos van a arrancar acompañados de quien será el próximo presidente de México, y eso es una ventaja inigualable, imagínate.Confiada además en el crecimiento de Morena en Chihuahua, Polevnsky consideró que lo más importante para el partido será la preparación de quienes se encarguen de cuidar el voto a favor de López Obrador, estrategia que, de acuerdo con la dirigente, no se implementó debidamente en las dos elecciones presidenciales anteriores.“Estamos siendo muy cuidadosos ahora para que nuestra estructura sea fuerte y cuide cada voto, para que cada voto de nuestro candidato cuente. Llevamos ventajas increíbles en todo el país, no solamente en el norte. En lugares como Yucatán, donde ni siquiera pintábamos, Morena y Andrés Manuel tienen ventajas de dos a uno sobre el PAN y de tres a uno sobre el PRI”, afirmó.Para la exsenadora, quienes habitan en esta frontera se encuentran en mejores condiciones laborales y económicas que en otras partes de México y ello se debe, en mucho, a la industria maquiladora.Con esa visión, Polevnsky apuesta por atajar los miedos de empresarios e industriales sobre una eventual victoria del candidato de Morena.“Las maquiladoras no han sido valoradas en su justa dimensión. Una tragedia como la de la Guardería ABC (en Sonora) nunca habría pasado en la estancia infantil de una maquiladora, porque allá era un bodegón, mientras en las maquilas hay condiciones especialmente favorables para los trabajadores, como la alimentación, el cuidado de los hijos”, dijo.Aunque, reconoció, es necesario revisar los salarios, al mismo tiempo que incentivar ventajas para la industria.“El Gobierno no ha reconocido que es necesario impulsar a las maquiladoras, poner más cerca de ellos los productos que necesitan, acercarlos. Si logras esos cambios como gobierno, suben las ganancias y con ello los salarios. Son el tipo de cosas que hacen falta, sobre todo en lugares como Ciudad Juárez, una frontera especialmente basada en la industria”, mencionó.Será la próxima semana, posiblemente el viernes, cuando Polevnsky llegue a la ciudad para supervisar el arranque de campaña del candidato. (Itzel Ramírez / El Diario)

