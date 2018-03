Disputan boleto a regional de robótica

Unos 89 niños y adolescentes agrupados en 29 equipos se disputaron ayer el pase para ir a representar a la ciudad en la competencia regional de robótica organizada por la Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT) a través de los Puntos México Conectado que existen en el país.De estos, uno se encuentra en la localidad, trabajando desde el 2015 con clases gratuitas de robótica, informática, computación e inglés.“Esta es la cuarta Feria Regional de Robótica. A nivel nacional estarán participando unas 3 mil 200 personas, aquí en Ciudad Juárez son 89”, dijo Rafael Chávez Trillo, director general de la SCT en Chihuahua.Informó que quienes participan son estudiantes regulares de los cursos que ofrecen en este lugar, a los cuales llaman socios.“El interés por participar aumenta cada año. En el 2016 teníamos 12 mil socios, y ahorita ya tenemos 16 mil”, dijo.Estos son de varias edades y el servicio que se les proporciona es gratuito.Una de las participantes fue Karen García, de 13 años, quien ha sido alumna de robótica desde el año pasado.“A mí me gusta porque esto es lo que quiero estudiar cuando sea grande”, dijo Karen de 13 años, una de las participantes quien ayer, valiéndose de algoritmos de programación, logró que su robot siguiera una ruta.Dijo que muchas veces la gente tiene el prejuicio de que las niñas no son buenas para la lógica y las matemáticas, pero que actualmente están demostrando que son igual de capaces.“Aquí cada día te enseñan cosas nuevas, y eso me gusta mucho”, dijo.De los participantes ayer hicieron una selección que representarán a esta ciudad, con otras 8 que serán sorteadas en su momento, en lo que consistirá el concurso a nivel regional.De ahí, los seleccionados pasan a la fase nacional y después, son llevados a un certamen internacional con todos los gastos pagados.Los ganadores de esta competencia en el nivel básico fueron: El equipo Robogirl, el cual está integrado por Xóchitl Guardado, Katherine Orozco y Danna Levario.Asimismo en el nivel de robótica intermedia se alzó con el triunfo el equipo de nombre Los Rinos, integrado por Fernando Galván, Jesús Badillo y Cristián Cárdenas; y en el nivel de robótica avanzada el equipo ganador fue The News Kids on The Block integrado por Alan Pereda y Mauricio Gómez.

