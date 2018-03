Autoridades de Salud afinan detalles relativos a la forma en que van a transportar a pacientes y sus familiares al Centro de Atención Integral a la Salud Mental antes de abandonar las actividades en el Hospital Psiquiátrico Civil Libertad.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, explicó que la dependencia realiza las primeras licitaciones para el servicio de traslado hasta esas instalaciones situadas a unos 30 kilómetros del Centro histórico de Juárez, en el extremo suroriente de la mancha urbana.Esta etapa, dijo, es la última antes de arrancar operaciones en ese centro psiquiátrico, construido como parte de la estrategia federal Todos Somos Juárez e inoperante de la forma en que fue concebido desde entonces.El funcionario de Salud no detalló cómo operará este sistema de transporte, pero dijo que será útil sobre todo para personas que habitan en los sectores poniente y norponiente de la mancha urbana y que la dependencia está trazando las rutas.En la actualidad, la consulta externa de psiquiatría no funciona más en el Hospital Psiquiátrico Civil Libertad, situado en el Centro, pues fue enviado hace algunas semanas a la nueva institución.Sin embargo, los pacientes que hoy en día convalecen ahí como producto de distintos padecimientos mentales no han sido llevados a las instalaciones ubicadas en el fraccionamiento Senderos de San Isidro.Reportes periodísticos documentan que las autoridades sostienen que el Hospital Psiquiátrico Civil Libertad incumple con la normatividad que define los estándares de salud mental, por lo que es imposible que siga operando en ese recinto.Actualmente, en el centro hospitalario se mantiene en operación con 32 camas censables, según datos del Subsistema de Información en Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (Sinerhias).Sin embargo, en la práctica, este lugar recibe a una cantidad de pacientes ligeramente mayor.Hasta el año pasado, según el Sinerhias, el hospital contaba con seis consultorios, tres médicos psiquiatras y dos médicos generales.

