Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) en seis municipios, se sumaron ayer a las protestas contra el Estado ante la falta de medicamentos en los hospitales.Las manifestaciones se hicieron en los hospitales Infantil, Central y de Salud Mental de la ciudad de Chihuahua, mientras que en Juárez en el Hospital General. Los plantones se multiplicaron en los nosocomios de Jiménez, Delicias, Parral y Aldama.Sonia Liliana Calzadilla Lechuga, representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud aquí, dijo que la falta de insumos y medicamentos sigue sin que las autoridades atiendan el problema. De acuerdo con los protestantes hay un déficit de hasta un 60 por ciento de medicamentos para hipertensión, diabetes y anticonvulsivantes.“Se ha intentado mejorar en surtir el medicamento, ahorita argumentan que estamos a un 70, pero pienso que estamos en el 40 por ciento. En una receta, de cinco medicamentos que requiere el paciente, únicamente le dan uno o dos”, señaló Calzadilla Lechuga.El plantón de los médicos en esta frontera se realizó afuera del Hospital General (HG), en la avenida Paseo Triunfo de la República, y participaron trabajadores que llegaron desde la ciudad de Chihuahua a esta localidad y se prolongará todavía hoy, con una caravana que saldrá de aquí hasta Palacio de Gobierno.Nohemí Gutiérrez, subdelegada del Hospital Central en la ciudad de Chihuahua, informó que optaron por una manifestación pacífica y fuera de su horario de trabajo para no afectar a la ciudadanía, pero sí demandar un servicio médico digno y se atienda la necesidad de medicamentos, así como el respeto a las jubilaciones y el pago de bonos de retiro.“Tenemos compañeros que padecen cáncer y durante meses no han recibido su quimioterapia; hay pacientes diabéticos o hipertensos que tampoco tienen su medicina. Nos han quitado hasta lo más básico como los antibióticos. También falta material para trabajar. Hace poco entregaron equipo médico, pero ése ya tenía mucho tiempo guardado y sólo lo sacaron”, manifestó.Gutiérrez agregó que si bien es cierto la problemática se arrastra desde la administración anterior, tampoco en esta gestión se les ha dado una solución a sus demandas, por lo que anunció que hoy viernes realizarán una marcha hacia Palacio de Gobierno.“Desde el Gobierno anterior estamos batallando por los medicamentos y la situación sigue sin resolverse. Tuvimos una mesa de diálogo con el secretario de Salud, Ernesto Ávila, el pasado 20 de marzo, pero no se llegó a ningún acuerdo.Este viernes haremos una marcha en la que participarán trabajadores de los hospitales de la ciudad y también algunos que vienen de otros municipios”, abundó.El personal que protestó en el Hospital Infantil detalló que a todos los trabajadores les retienen una cuota correspondiente al servicio médico, pero cuando los consultan y acuden a la farmacia no encuentran las medicinas recetadas.“Buscaremos la manera para que a mediados de abril ya se tenga el 90 por ciento de los medicamentos faltantes”, señaló al respecto el secretario de Salud, Ernesto Ávila.Cuestionado en torno a las demandas de los empleados de Ichisal, el funcionario puntualizó que las claves se han surtido paulatinamente, sin embargo, hay casos como los antineoplásicos que además de ser muy caros, son difíciles de conseguir.“Estamos haciendo el esfuerzo, tenemos un 80 por ciento de surtimiento. Ahorita están llegando medicamentos y las mil 86 claves que maneja Ichisal están en proceso de licitación.Ya arribaron algunos camiones a las farmacias y las que aún no se surten, esperamos tenerlas el próximo mes. Los hospitales tienen la instrucción de dar prioridad a las emergencias”, aseguró.A decir de Ávila Valdez, el diálogo con los quejosos continúa y los uniformes se entregarán el próximo 27 de marzo.La representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud en Juárez, Sonia Liliana Calzadilla Lechuga, cuestionó que el Gobierno argumente “que no hay dinero, pero se está empleando en otras situaciones que yo considero que no son importantes. Antes que enfermeros, somos seres humanos y enfermos no podemos cuidar enfermos”.Dijo que a pesar de que se han hecho mesas de diálogo con diferentes secretarías a nivel estatal, el problema no se ha solucionado definitivamente.Puntualizó que las unidades hospitalarias no se están viendo afectadas con la protesta y están laborando de manera normal, pues los manifestantes lo están haciendo fuera de su horario laboral. (J. Olmos / S. Ochoa / El Diario)