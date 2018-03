Lo detienen por aprovecharse de su hija

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un hombre por su presunta responsabilidad en la violación a su hija biológica de 15 años de edad. La víctima denunció que desde que era niña su padre la golpeaba e insultaba y debido al dolor que le causaban las agresiones sexuales ella se hacía cortadas en un brazo.El acusado, Luis Alberto Talamantes Zúñiga, fue detenido en el exterior de las instalaciones de la Fiscalía de Género a donde llegó tras seguir a su esposa. A escondidas la mujer acudió a darle seguimiento a la denuncia penal interpuesta unas horas antes, tras esconder a su hija, y al ver que su marido permanecía en el exterior esperándola pidió ayuda a las autoridades.Talamantes fue asegurado bajo la figura legal de detención en caso urgente y después se obtuvo la orden de captura, informó la vocera de la Fiscalía de Género Silvia Nájera.Inicialmente la madre de la víctima acudió el pasado 16 de marzo ante el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género para denunciar que su hija estaba desaparecida, por lo que se elaboró el reporte y se inició la búsqueda.El mismo día, a las 23:30 horas, la menor regresó a su casa acompañada de su novio para decirle a su mamá que ya no quería vivir en la casa familiar porque ahí sufría mucho. La madre le preguntó si el padre le había hecho algo y en un descuido de Talamantes la menor le hizo una seña indicándole que sí.Hasta que la menor rindió declaración ante el MP, la madre se enteró de las presuntas agresiones sexuales sufridas por su hija a manos del padre biológico.Ante la representación social la afectada –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– dijo que el 14 de diciembre del 2017 y el pasado 8 de enero Talamantes la agredió sexualmente tras meterse a su recámara cuando su madre no se encontraba.“Me salí de mi casa porque ya no quiero seguir aguantando los golpes y los insultos de mi papá, nos dice que somos unas zorras… desde que estoy chiquita siempre me ha pegado y mi mamá por defenderme recibe los golpes también; por todo esto que me pasa yo me corto en el brazo, ahorita tiene como un mes que no me corto pero sí lo hacía”, declaró la víctima ante el MP.Ayer Talamantes Zúñiga fue puesto a disposición de un Tribunal de Control acusado del delito de violación con penalidad agravada y la audiencia de vinculación o no a proceso se programó para el próximo lunes.Al acusado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de 2 años.