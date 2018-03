No hay vacuna para hepatitis

Clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud de Chihuahua carecen de vacunas contra la hepatitis B y C.Dora María Pérez Ruiz, coordinadora estatal del Programa de Vacunación Universal de la dependencia, confirmó la noticia y explicó que se debe a que estas dosis se encuentran sometidas a pruebas de potencia adicionales.Pérez Ruiz señaló que mientras tanto, los pacientes que no recibieron la vacuna que se aplica en los primeros meses de vida la obtendrán después.“Esos esquemas están quedando incompletos”, comentó Pérez Ruiz. “Se les dará seguimiento. Tomamos nombre y datos en unidades de salud para dar seguimiento y difundir ante la población cuando estemos recibiendo el biológico”.De acuerdo con la funcionaria, se trata de unas 22 mil 300 dosis que la Secretaría de Salud del Gobierno federal envió a su homóloga en el estado, en diciembre, por lo que las unidades médicas carecen del biológico desde ese mes.Pérez Ruiz dio a conocer que autoridades federales estimaron necesario realizar más pruebas de potencia.Sin embargo, extraoficialmente trascendió que el lote de vacunas estaba contaminado y su distribución fue frenada, lo que no pudo ser confirmado hasta el cierre de esta edición.“Se identificó que faltaba realizar una prueba de potencia. Eso no significa que el lote esté contaminado, sino que se va a reforzar para que pueda despertar la memoria inmunológica en el niño, asegurar que con una dosis el niño tendrá el esquema completo de acuerdo con su edad”, señaló Pérez Ruiz.La coordinadora de Vacunación Universal informó que por lo general entre cada una de estas evaluaciones deben transcurrir tres meses, aunque, afirmó, hay vacunas que según el tipo de sustancias que la componen pueden requerir entre tres y siete pruebas de potencia adicionales para asegurarse de que el efecto será el esperado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.