Retrasan entrega de despensas

Por segunda ocasión consecutiva el Municipio declaró desierta la licitación para la compra de 45 mil despensas, debido a que los dos proveedores que presentaron propuestas no cumplieron con requisitos técnicos.Por ello se procederá a realizar una invitación restringida a tres proveedores, afirmó el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.Ante la situación, el encargado del despacho de la Dirección de Desarrollo Social, Armando Aranda Martínez, afirmó que la entrega de esos apoyos se retrasará.Agregó que ahora se tendrán que repartir en dos partes, antes de las elecciones hasta el 23 de mayo, y después de las elecciones a partir del 2 de julio.“Sobre todo afecta a los beneficiarios, ahora con la veda electoral nos va a limitar la entrega, vamos a tener que hacer un cambio en las fechas de entrega que teníamos previstas”, manifestó el funcionario.Dijo que los apoyos se donarán en coordinación con los Comités de Vecinos de las colonias, “persona por persona”.A la fecha la dependencia tiene 10 mil solicitudes de despensa, y anualmente la demanda es de más de 45 mil.De las seis empresas que compraron las bases para participar en la segunda licitación, únicamente dos presentaron sus propuestas técnicas y económicas ante el Comité de Adquisiciones del Municipio; Mayoreo Garay de Chihuahua y Nereyda Monserrat Herrera Andrade.En el caso de Mayoreo Garay, entre los requerimientos que no cumplió fue que se requería un papel de baño de 300 hojas dobles, y su oferta fue de hojas individuales, no especificó que el cereal es de trigo inflado, y el empaque del azúcar era de mala calidad, además su propuesta económica, de 137.90 pesos por despensa, no era baja.Mientras que la proveedora Nereyda Monserrat Herrera Andrade, propuso el precio más bajo, 129.54 pesos, pero presentó papel de 300 hojas individuales y no cumplió con las características del empaque de la despensa, ya que sólo especificó que es un saco transparente, y se requiere uno de polipropileno, explicó el Comité de Adquisiciones.El oficial mayor explicó que en este caso la Ley de Adquisiciones establece que se debe realizar una invitación a cuando menos tres proveedores.“Vamos a ser cuidadosos de que a quien invitemos sean empresas que puedan cumplir con el proyecto y tengan la capacidad tanto económica como técnica para poder cumplir”, declaró Ortega Aguilar.Dijo que unos 15 días se realizará todo el procedimiento y ya podrán estar listas las despensas.

