Peso a pesito, ayudan a Cruz Roja

Durante las primeras dos semanas de su colecta anual, la Cruz Roja de Ciudad Juárez consiguió 370 mil pesos gracias al apoyo de la ciudadanía, dio a conocer Mario Carmona, director local de esa institución.De acuerdo con el representante del organismo, esta cifra está actualizada hasta el domingo 18 de marzo, y 9 de cada 10 de esos pesos corresponden a lo que las personas donan por medio del “boteo” que voluntarios realizan en los principales cruceros de la localidad.Sin embargo, advirtió el director, la llegada de las vacaciones de primavera hará que la colecta se ralentice, pues los estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, quienes realizan esta tarea, gozarán de su período de asueto y por lo tanto no podrán dedicarse de lleno a la recaudación.“Las próximas dos semanas no tendremos su apoyo entre semana, nada más los fines”, comentó. “Y se atraviesa la Semana Mayor, por lo que el ‘boteo’ va a ser prácticamente nulo. Cubriremos el operativo de Pascua y asignamos buena cantidad de nuestro personal para apoyar, así que colecta va a bajar casi al mínimo”.“Las próximas dos semanas no tendremos su apoyo entre semana, nada más los fines”, comentó. “Y se atraviesa la Semana Mayor, por lo que el ‘boteo’ va a ser prácticamente nulo. Cubriremos el operativo de Pascua y asignamos buena cantidad de nuestro personal para apoyar, así que colecta va a bajar casi al mínimo”.La colecta de la Cruz Roja en Ciudad Juárez arrancó el martes 6 de marzo con una ceremonia oficial presidida por autoridades de la institución y del Municipio.“Vamos poquito bajos comparados con el año pasado”, dijo Carmona. “Pero todavía no se reflejan algunos donativos de empresarios”.El director de la institución llamó al sector empresarial a conocer la labor que realiza la Cruz Roja en la atención de las emergencias y solidarizarse con la causa.Según Carmona, hasta ayer no se había presentado ningún incidente en el que se haya visto involucrado alguno de los voluntarios que todos los días han estado saliendo a las calles para solicitar el apoyo de la comunidad.La colecta del organismo internacional en Juárez se prolongará hasta el 30 de abril, dio a conocer.En días pasados, Carmona explicó que los gastos operativos de la Cruz Roja en Ciudad Juárez, la más grande del estado de Chihuahua, ascienden a 22 millones de pesos cada año, lo que equivale a 1.8 millones de pesos cada mes.El año pasado, la organización ofreció 10 mil 500 atenciones a emergencias cotidianas ocurridas en la ciudad, como accidentes vehiculares, descompensaciones de pacientes diabéticos o hipertensos y homicidios. (Fernando Aguilar / El Diario)

