Finge robo para extorsionar a su novia

Un hombre que presuntamente extorsionó a su novia, ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control para solicitar que se declarara legal el arresto.El sospechoso Raymundo Villa Fierro presuntamente fingió que entraron a su casa a robar y que se llevaron el celular de su pareja sentimental luego lo utilizó para enviarle mensajes extorsivos en los que le exigía dinero en efectivo.El martes pasado la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial- se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte para denunciar que la estaban extorsionando desde el 12 de marzo de este año.La afectada explicó a los agentes ministeriales que su novio Raymundo Villa le había enviado un video sin audio en donde él se observaba con la cara ensangrentada y después le había dicho que personas desconocidas entraron a su casa en la calle Miguel Estrada de la colonia Gómez Morín. Además ella recibió un mensaje de texto en el que le decían que se alejara de Villa.El 14 de marzo pasado, Raymundo Villa volvió a comunicarse con la afectada para informarle que durante el supuesto atraco habían sustraído el celular propiedad de ella con número 656 459-51-11 y un teléfono de él.El 19 de marzo presuntamente Raymundo Villa le llamó a la víctima al celular de una amiga y le dijo que personas desconocidas le estaban pidiendo 10 mil pesos para no hacerle daño a ella y a cambio de su felicidad además de advertirle que debían de dejar de verse hasta junio próximo.Después a la víctima le pidieron dos mil 500 pesos para no hacerle ningún daño y no llevarse algo muy valioso para ella. Tras de escuchar todo eso, los agentes ministeriales la asesoraron y le recomendaron esperar a que se llegara la fecha para la entrega del dinero.El miércoles pasado la víctima volvió a presentarse en las oficinas de la FGE para dar a conocer que nuevamente le estaban mandando los mensajes extorsivos, por lo que se pactó la entrega de dos mil pesos y se implementó un operativo.En el punto acordado se presentó Raymundo Villa para recibir el dinero y llevarlo a los extorsionadores. Pero al lugar también llegaron los policías estatales con la intención de escoltarlo para la entrega del efectivo y al parecer el ahora arrestado los llevó a su casa en espera de los delincuentes, quienes nunca llegaron a la vivienda y finalmente el celular del que se hacían las llamadas fue localizado en la cama del Villa y este supuestamente confesó que era él quien hacía las llamadas.

