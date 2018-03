Detienen a exfuncionarios ligados a 'campo algodonero'

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la captura de un exsubprocurador de justicia, y de otros dos ex funcionarios, acusados de los delitos de abuso de autoridad e imputaciones falsas dentro de las investigaciones relacionadas a las víctimas del Campo Algodonero que fueron localizadas el 6 de noviembre del 2001.A los funcionarios se les imputa el haber armado un expediente para consignar de manera ilegal y arbitraria a Víctor Javier García Uribe “El Cerillo”, junto a Gustavo González Meza alias “La Foca”. El primero fue puesto en libertad y el segundo murió en prisión.La FGE informó que con estas detenciones se da cumplimiento a uno de los puntos señalados en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso González y otras (Campo Algodonero) Vs México.Fueron detenidos en la ciudad de Chihuahua y trasladados a esta frontera para ser puestos a disposición de un juez, el ex Subprocurador de Justicia en esta frontera, José Manuel Ortega y los exfuncionarios Jaime Gurrola Serrano y Manuel González Guerrero.A través de un comunicado, la FGE informó que la detención se realizó en la ciudad de Chihuahua a través de una orden de aprehensión, obsequiada por un Juez del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos y ejecutada por la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación.Informa que la averiguación previa se inició por queja/denuncia de familiares de las niñas y mujeres, víctimas del Campo Algodonero, documento en el que señalan fallas en el debido proceso legal y de las obligaciones de los funcionarios.“En el momento en que fueron encontrados los ocho cuerpos en el denominado Campo Algodonero, las personas encargadas de investigar tenían a su alcance diversos instrumentos y manuales internacionales para llevar a cabo el trabajo; sin embargo, no los utilizaron, evidenciando la serie de inconsistencias, omisiones, negligencias e irregularidades”, según la acusación.En torno a resolución que generó la libertad absoluta de Víctor Javier García Uribe “El Cerillo”, quedó demostrado que existe duda y posibilidad de que se armó un expediente para consignarlo de manera ilegal y arbitraria junto a Gustavo González Meza alias “La Foca” por los delitos de homicidio y violación; sin acreditar la responsabilidad, ni mucho menos respetar la presunción de inocencia.Señala que las personas detenidas fueron trasladadas a Ciudad Juárez y puestas a disposición del Juez que los requiere para el desarrollo del proceso penal correspondiente.Agrega que en los trabajos que efectúa la Fiscalía General del Estado en busca de la verdad y justicia, se da cumplimiento cabal a uno de los puntos señalados en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso González y otras (Campo Algodonero) Vs México.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.