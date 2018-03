Regresan 'franeleros' a puentes internacionales

Pese a prohibiciones y tras el retiro que hicieron de ellos el pasado miércoles, los franeleros regresaron ayer a los puentes internacionales a ofrecer sus servicios luego de burlar la vigilancia desplegada.En días pasados se reportaran amenazas a usuarios de estas estructuras, y después de ello, el presidente Armando Cabada Alvídrez y el administrador de la Aduana Fronteriza, acordaron coordinarse para desalojar a los limpiavidrios y franeleros.Lo anterior con la intención de evitar riñas y conflictos con los automovilistas que se dirigen a la ciudad de El Paso Texas. Todavía el miércoles se hablaba de que estos habían sido retirados en su totalidad.Sin embargo, a través de un recorrido que se realizó ayer por el cruce internacional Paso del Norte, pudieron ser apreciados al menos dos trabajadores en la ‘joroba’ del puente, ofreciendo sus servicios.Algunos vendedores ubicados al pie de la estructura, comentaron que la presencia de franeleros es conflictiva, pues se la mantienen peleándose entre ellos.Además, pese a que los administradores del puente ya no les están permitiendo que suban, estos se valen de pedir a los conductores que cruzan que los lleven en sus vehículos.“Yo los vi ahorita cuando le pidieron a una señora que los subiera y a mitad del puente se bajaron, porque no los están dejando cruzar, están muy enojados”, dijo uno de los vendedores del sector, que pidió la reserva de su identidad.Lo anterior, dijo, lo consideraba de alto riesgo, ya que son agresivos con los automovilistas a los que ayudan a cambiarse de carril o les limpian los vidrios y se niegan a pagar por esos servicios.Así mismo, usuarios que venían de regreso de la ciudad vecina, indicaron que por la mañana fueron vistos algunos, aunque no tantos como otras veces.En el cruce de Córdova Américas, no fueron observados por este medio, aunque algunos usuarios indicaron que sí se percataron de la presencia de algunos ‘muy temprano’.El secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez Domínguez, aseguró que se iba a impedir el ingreso de las personas que causan molestia a quienes usan los cruces.Señaló que se detuvo a tres personas que se dedicaban a vender droga y a ofrecer documentos falsos para cruzar a los EU.

