Tres hombres que entraron a robar a una tienda de conveniencia portando un arma de fuego, una navaja y un tolete metálico, fueron condenados a 2 años y cuatro meses de prisión y al pago de una multa por mil 500 pesos, luego de que aceptaron su responsabilidad y admitieron ser sentenciados a través de un procedimiento abreviado.Los sancionados son Elvin Andrés y Jorge Alán Zamorano Méndez, así como Saúl Ramón Pérez Rascón. Mientras que un cuarto implicado, Mario Alberto Reyes Asensio, pidió irse a juicio oral.Ayer uno de ellos afirmó que están arrepentidos de su conducta y pidió que le dieran una oportunidad.“Queremos pedir disculpas, estamos muy arrepentidos. No sé si aquí estén las víctimas. No somos merecedores de nada, pero algo de piedad, tal vez salir a terapias o a trabajos con la comunidad. Somos vagos, no somos hombres de mal. Yo hablo por mí, por mi hermano y mi amigo ,sólo pedimos una última oportunidad para hacer las cosas bien, estoy muy arrepentido tengo a mi familia, sé que ellos no tienen la necesidad de estar ayudándome. Aquí es difícil la vida, se aprende a apreciar las cosas”, expresó Elvin Andrés mientras en el área del público una de sus familiares lloraba.Después de escucharlos, la jueza de Control, Brisa Yadira Meraz Mendoza, les preguntó sus edades y ellos respondieron que tienen 24, 19 y 28 años de edad. La juzgadora les dijo que son muy jóvenes y tienen la posibilidad de seguir un buen camino sobre todo porque la pena que se les dio es menor a la mínima y les explicó que ni aun así alcanzan el beneficio de la libertad condicional porque el delito se cometió con el uso de un arma de fuego.Los hechos por los cuales se dictó la sentencia ocurrieron el 25 de noviembre del 2017 alrededor de las 22:50 horas cuando los tres ingresaron a una sucursal de la cadena “Circle K” ubicada en las calles Ramón Rayón y Ramón Corona de la colonia Morelos Zaragoza.De acuerdo con las declaraciones rendidas por los empleados ante el Ministerio Público (MP), esa noche vieron entrar a dos masculinos, uno se dirigió al cuarto frío, otro a la caja registradora y enseguida entró un tercer individuo quien le gritó a una cuarta persona preguntándole de cuáles cigarros quería y se quedó junto a la puerta principal.Elvin portaba una pistola y fue quien se dirigió a la caja para apoderarse de 2 mil 379 pesos; Jorge Alán golpeó a un trabajador en la espalda con un tolete metálico para quitarle un celular y la cartera y Mario Alberto amagó a los empleados con una navaja para ordenarles que se tiraran al piso.Minutos después del atraco, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) arrestaron a los tres hombres así como a Mario Alberto Reyes Asensio, quien al parecer fue quien se quedó en el exterior esperándolos para huir, en las calles Porfirio Parra y Ramón Rayón de la misma colonia cuando estaban a bordo de un automóvil Cavalier modelo 98 sin placas y con el permiso número A-00662.A ese lugar fueron trasladadas las víctimas quienes reconocieron a tres hombres así como los teléfonos.La sentencia fue dictada ayer en la octava sala de los juzgados locales.

