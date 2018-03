A pesar de haber perdido la vista siendo joven y ser ciudadano de un lugar que no está diseñado para ciegos, Javier Escareño Cortez, de 49 años, es actualmente campeón Internacional de tiro con arco adaptado.“Necesitamos que se haga más infraestructura para la movilidad de nosotros. Se nos complica a todos, Ciudad Juárez no está hecho para personas con discapacidad”, dijo el deportista ayer mientras realizaba una muestra de su habilidad.Aunque tiene apenas 5 meses de practicar esta disciplina ya se ostenta como el primer ciego practicante de Tiro con arco en el país, y tiene el primer lugar a nivel internacional del Gran Prix de Tiro con Arco.“Estamos muy contentos de representar a Chihuahua, y especialmente a Ciudad Juárez. Soy el primer ciego en practicar tiro con arco adaptado a nivel nacional. Participamos en el Gran Prix Internacional en Cancún, Quintana Roo, y dejamos un récord establecido de 280 puntos”, relató.Al no poder observar donde se encuentra el centro de la diana, Javier tiene que valerse de otros recursos, como son marcas de hilo en el suelo a las que es sensible con los pies, y un tripié que le indica la altura del objetivo.Con esos aditamentos, Javier se vale entonces sólo de su habilidad de cálculo y fuerza de los brazos para disparar, y su parte favorita, asegura, es escuchar los aplausos de la gente.“Es un proyecto que la Federación Mexicana de Tiro con Arco está impulsando, junto con Estados Unidos. Queremos que más personas se integren y practiquen”, dijo.Relató que quedó ciego después de un accidente a caballo, cuando sólo tenía 20 años. Lo que para muchas personas representaría una tragedia, para él es además un reto que ha estado sobrellevando, sin permitir que esta condición le impida ser un miembro activo de su comunidad.“Los límites se los pone uno, no los demás. Para todos los que queremos hay oportunidad, sólo hay que seguir luchando”, dijo.En los próximos meses participará en otros certámenes, por lo que sigue practicando y llama a las personas con discapacidad a no dejarse vencer y hacer deporte.

