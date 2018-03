La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) presentó ayer la estructura que participará en la Competencia Mundial de Diseño que se realizará en Van Nuys, California, del 5 al 9 de abril próximos.Esta es la segunda versión mejorada de la aeronave no tripulada con la que los estudiantes de Ingeniería en Aeronáutica participarán en dicha competencia, se informó en un comunicado.Aquí, los ocho alumnos de la universidad competirán contra 75 equipos de 12 países, de los cuales sobresalen las universidades de Beijín, Polonia e India, destacó la máxima casa de estudios.También participan instituciones importantes de Canadá y Estados Unidos, mientras que por parte de México son seis universidades las que competirán en dicho concurso.El boletín de la UACJ refiere que en la primera fase del proyecto que dura todo un año, participaron 20 alumnos quienes integraron el equipo de aerodinámica, control de estabilidad, análisis estructura, sistemas propulsivos y aviónica.En la primera etapa, los alumnos se encargan de la recaudación de fondos y de todo el análisis de las áreas, para posteriormente seleccionar a las personas que seguirán trabajando en el proyecto y que se encargarán de preparar y presentar el diseño en California.Pese al hecho de que ninguna universidad de México ha ganado antes dicha competencia, los alumnos de la UACJ van con la mentalidad de darlo todo y de ir por el gran premio que consiste en el reconocimiento a la formación del equipo, mismo que abre las puertas de poder participar en las otras dos versiones que tiene el concurso, donde sus sedes son Japón y Brasil, explicó la universidad.Con una inversión de más de dos mil dólares, la aeronave no tripulada fue construida con partes de fibras de carbono, haciéndola más ligera que su anterior versión; también se adquirió un motor italiano que cuenta con una fuerza de 10 newtons y con la instalación de dos cámaras en la parte inferior del diseño que cuentan con un software y hardware económico y preciso que permite bajar datos en tiempo real de lo que la aeronave va detectando mientras sigue en el aire.En la competición del año pasado, la UACJ quedó como la segunda mejor universidad mexicana.Por su parte, el rector Ricardo Duarte Jáquez y el director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, Francisco López Hernández, les reconocieron el mérito y manifestaron orgullo hacia los estudiantes y maestros del departamento que le han invertido tiempo y esfuerzo para hacerle al diseño las mejoras necesarias para darlo todo en la Competencia Mundial de Diseño.Tanto el rector como el director del IIT, y otros funcionarios de la UACJ, firmaron la aeronave no tripulada a petición de los estudiantes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.